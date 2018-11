NEVJEROJATAN POTEZ UFC BORCA O KOJEM ĆE SE JOŠ DUGO PRIČATI: Pogledajte kako je jednim udarcem onesposobio protivnika

Najuzbudljivija borba večeri ponudila je potez koji se ne viđa često

Jedna od glavnih zvijezda danas održanog UFC Fight Nighta 141 bio je Li Jingliang, najbolji kineski UFC borac. On je odradio fenomenalnu borbu protiv Davida Zawada, na kraju koje je upisao pobjedu impresivnom udaračkom tehnikom.

Borba Jinglianga i Zawade svakako je bila među najboljima i najuzbudljivijima na današnjem programu u Pekingu, a njih dvojica pružili su 14 minuta neprestane akcije. Uostalom, to se moglo očekivati iz onoga što smo do sada vidjeli on kineskog borca, ali i nakon onog što je Zawada nedavno pokazao u svom UFC debi nastupu, kada je zaradio i bonus za borbu večeri. Ovog puta je također bio kandidat za to isto.

Precizan udarac

Ipak, najimpresivniji dio borbe je onaj koji ju je završio, a on se dogodio na samom kraju, odnosno pri ulasku u posljednju minutu. Unutar jednog od mnogih napada, Jingliang je pokušao pronaći ulazak nogom i to je na kraju vjerojatno ispalo puno bolje nego što je i sam očekivao. Zawadu je pogodio točno u predio trbuha gdje mu je izbio sav zrak. Njemački borac istog je trenutka klonuo na pod, a Kinez je sve završio još jednom serijom udaraca.

Ovaj kineski borac svakako je jedan od najpotentnijih velteraša u ovom trenutku. Uostalom, ovo mu je šesta pobjeda u posljednjih sedam nastupa te osam u ukupno 11 ulazaka u Octagon. Vjerujemo kako bi nakon ove borbe mogao svoje mjesto pronaći i u rankingu, što bi značilo da bi se službeno našao prema kandidatima za vrh. Pogledajte udarac koji je završio borbu.