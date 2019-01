NEKI SMATRAJU DA JE GUARDIOLA OVIM RIJEČIMA UVRIJEDIO REAL: Nakon što je to rekao, onda je još i pojasnio zašto to misli

‘To je ono najteže, ono što poštujem i čemu se najviše divim’

Barcelona, Bayern i Juventus najbolje su tri momčadi posljednjih deset godina. Tvrdnja je to koju je pred novinarima izrekao trener Manchester Cityja Josep Guardiola ostavivši u čudu pola Madrida i veći dio Španjolske koja prati nogometna zbivanja.

Jer, kako je moguće da klub koji je u posljednjih deset godina uzeo četiri naslova u Ligi prvaka, točnija sva četiri u posljednjih pet godina od čega i tri zadnja u nizu, nije među njima? Bivši trener Barcelone i Bayerna to ovako pojašnjava, a Goal prenosi:

Evo zašto

“Rekao sam to puno puta, Juventus, Bayern i Barcelona najbolje su momčadi posljednje dekade. To su tri najbolje momčadi u Europi. Zašto? Zato što svake godine osvoje ligu, svake godine osvajaju kupove, svake su godine tamo. Zato jer su najbolje.”

“Najbolje momčadi morale bi raditi što i ta tri tima. A kad kažem da su najbolje to je zato što ih ne zanima ono što se dogodilo ranije, one kreću ponovno. To je ono najteže. Titula, dvije, može se dogoditi. Ali, konzistentnost, svaka tri dana jedanaest mjeseci tijekom deset godina… To je ono što poštujem i čemu se najviše divim.”