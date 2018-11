MOURINHOVA ŠKOLA: Portugalac objasnio kako treba analizirati nogometnu utakmicu

Manchesterski derbi igran je u nedjelju u sklopu 12. kola engleskog nogometnog prvenstva

Englesko nogometno prvenstvo je u svom 12. kolu gledateljima ponudilo poslasticu u vidu gradskog derbija u Manchesteru, a u susretu, inače 177. u ogledima ovih dvaju timova, City je slavio 3-1 pobjedu protiv Uniteda.

Pogled na dosadašnje njihove susrete otkrit će da je United slavio u 73 ogleda, City u 52 koliko je utakmica i ostalo bez pobjednika. Ishodom posljednjeg susreta United je ostao na 12 bodova zaostatka za vodećim Cityjem, a sad ima i negativnu razliku pogodaka (20-21). Na Etihadu u nedjelju Unitedovi igrači uputili su tek jedan udarac u okvir suparnikova gola, onaj Anthonyja Martiala s bijele točke kojim su smanjili rezultat na 1-2 u 58. minuti.

CITY – UNITED 3-1: Crveni vragovi potpuno razbijeni na Etihadu, Aguero i Gundogan bacili Mourinha na koljena

Statistika ne otkriva

No, to je samo statistika, a statistiku, objašnjava menadžer Uniteda Jose Mourinho, ne treba gledati.

“Statistikom nogomet analiziraju ljudi koji ne razumiju nogomet. Mene se ona ne tiče, ja se vodim za onime što sam osjetim i vidim u utakmici, a ona je bila otvorena do pred sam kraj.”

“Izdanje svoje momčadi opisao bih kao izvedbu sa pogreškama. To nije isto što i loša izvedba. To je jedna stvar, ovo je nešto sasvim drugo. Griješili smo i zbog pogrešaka bili kažnjavani, ali izvedba, mentalitet, zajedništvo, vjera, borba do kraja, ono je što gradimo i nećemo to izgubiti samo zbog poraza”, objasnio je Mourinho, a prenosi Sky Sports.

Mourinho rekorder

Inače, pobjedu Cityju donijeli su David Silva (12.), Sergio Agüero (48.) i Ilkay Gündoğan (86.), dok je jedini gol za United onaj Martialov s bijele točke. Također, bila je to 300. Mourinhova premierligaška utakmica i bez obzira na poraz rekorder je sa najvećim brojem pobjeda u prvih 300. Portugalac je ostvario 189 pobjeda, Alex Ferguson 183, a Arsene Wenger 180.