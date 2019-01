MOURINHO UZBURKAO DUHOVE IZJAVOM O REALU: Znači li ovo da se vraća na Bernabeu?

Portugalac ponovno je govorio o potencijalnim angažmanima u budućnosti

Manchester United je jučer na račun Josea Mourinha uplatio 15 milijuna funti. Ovu informaciju je za Daily Mail prenosio izvor blizak Mourinhu koji dodaje da je sada sve riješeno kada su u pitanju Manchester i portugalski trener te da on sada može početi tražiti novi klub.

Milano ili Madrid

Mourinho se već odavno povezuje s Real Madridom, ali i Interom, a sam Portugalac ističe da mu je čast što bi ponovo mogao se vratiti u jedan od bivših klubova. “Naravno da bi to bila velika čast, ali nismo pregovarali. Kada vas žele bivši klubovi, to je velika stvar. To znači da ste napravili nešto dobro te da vrijedite kao osoba”, jasan je Mourinho.

“Ovo je trenutak da budem miran, da vidim gdje sam griješio i da analiziram godinu koja je iza mene. Također, da se krenem pripremati za izazove koji dolaze”, dodao je Portugalac koji očito ne bi imao ništa protiv povratka u Madrid ili Milano.