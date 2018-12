MOURINHO ODLAZI I NIJE GA BRIGA!? ‘Jose je sretan u Unitedu’, ‘To nisu moje riječi’

Mourinho je bez ustrčavanja demantirao sve navedeno

Čak šesnaest bodova nakon šesnaest odigranih premierligaških kola zaostaje šestoplasirani Manchester United za liderom ljestvice i gradskim rivalom Cityjem. Menadžer momčadi s Old Trafforda Jose Mourinho nikako ne može mirno spavati, s klupe ga guraju nakon svakog razočaravajućeg rezultata, a čini se da niti on sam nema namjere klečati i čekati milost vlasnika po pitanju vlastite sudbine.

Umjesto njega, očito je, za to brine njegov agent Jorge Mendes koji je u javnost pustio izjavu prema kojoj glasine o odlasku Mourinha ‘nisu istinite’ i u kojoj se objašnjava da je Portugalac u ‘potpunosti posvećen’ svom poslu te da ne mari za navodni interes Real Madrida.

Nema ništa s time

‘Jose je sretan s klubom i klub je sretan s njime. Ima višegodišnji ugovor i u potpunosti je predan klubu i izgradnji pobjedničkog projekta’, nizao je Mendes u priopćenju, a onda – šok.

Mourinho se u utorak, javlja Sky Sports, distancirao od priopćenje i kazao da ga baš briga za njegovu objavu.

“S tim priopćenjem nemam ništa. To je samo priopćenje, ne i moje priopćenje. Nisam znao za njega i rekao sam Mendesu da me baš briga”, bio je jasan Mourinho koji se, čini se, ne brine o svojoj budućnosti na Old Traffordu.