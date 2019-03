MOURINHO NAHVALIO RAKITIĆA KAO NITKO NIKAD: Ne sjećamo se kad se ‘Posebni’ nekome ovako naklonio

Svi su oduševljeni igrama Ivana Rakitića u dresu Barcelone

U derbiju 26. kola Primere Barcelona je slavila s 1-0 protiv Reala i najvećeg rivala potpuno izbacila iz utrke za naslov. Barca sada ima čak 12 bodova više od ‘Kraljevskog kluba’. Pobjednički pogodak postigao je Ivan Rakitić u 26. minuti.

Hrvatski reprezentativac, koji je bio jedan od najboljih igrača utakmice, je nakon proigravanja Sergija Roberta malo iskosa jurnuo prema domaćem vrataru i lijepim udarcem potkopao Thibauta Courtoisa za vodstvo Barcelone i svoj treći gol ove sezone u prvenstvu, a koliko je dobro odigrao vidio je i Jose Mourinho koji ga je nahvalio nakon utakmice.

Hvalospjevi za Raketu

“Napominjem u startu da ovo nije kritika nego pohvala. Dakle, Barcelona ne igra kao što to mnogi očekuju, ali oni pobjeđuju i jako su čvrsti defenzivno. To može biti jako važno u četvrtfinalu ili polufinalu Lige prvaka. U vidu Piquea i Lengleta oni imaju fantastičan štoperski par ispred Ter Stegena koji je iz sezone u sezonu sve bolji i bolji”, započeo je Mourinho pa nastavio o Rakitiću:

“Prije nego završimo s ovom večerašnjom emisijom, dopustite mi da kažem nešto: za mene je Ivan Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač u svakom smislu. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira činjenicu da Messi ne igra puno obranu. U pogledu posjeda lopte je fantastičan.

On donosi jednostavna ali efikasna rješenja. Ponavljam to i s tim želim završiti za večeras: Rakitić je jedan od najpodcjenjenijih igrača svijeta. Uobičajeno govorimo samo o velikim imenima, a Rakitić bi možda mogao popraviti aktivnost na Instagramu i društvenim mrežama jer danas je to jako važno… Tamo nije dobar, ali je jako dobar na terenu”, istaknuo je Mourinho koji nakon otkaza u Unitedu radi kao komentator na televiziji.