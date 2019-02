MOGU LI LOVREN I DRUŠTVO DO NASLOVA PRVAKA? Klopp odgovorio na pitanje koje zanima sve navijače Liverpoola

Liverpool trenutačno ima dva boda prednosti i utakmicu manje od Cityja

Gostovanjem Liverpoola kod West Hama kompletirat će se 25. kolo engleskog nogometnog prvenstva. Pritisak pred ogled kod dvanaestoplasirane momčadi Premier lige je na lideru ljestvice koji ima dva boda viška u odnosu na drugoplasirane prvake u dresu Manchester Cityja.

Sva navijače klupa s Anfielda zanima samo jedna stvar – može li Liverpool izdržati pritisak i osvojiti naslov engleskih prvaka koji se čeka od sezone 1989/90. Menadžer momčadi Jürgen Klopp odgovara na pitanje o pritisku.

Postoji pritisak

“Sredstvo kojim možemo riješiti situaciju je nogomet. Naše oruđe je nogomet. To je jedino što možemo napraviti. Da, postoji pritisak. Postojao je i prošle sezone, bilo ga je i u gostujućoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka kod Manchester Cityja pa smo pokazali da se znamo s njim nositi. Pritisak je postojao i protiv Rome, a i u mnogo utakmica Premier lige. Morali smo pobijediti u svakoj utakmici jer nas je Chelsea konstantno pratio”, prenosi klupska web-stranica Kloppove riječi.

“Hoće li biti trenutaka nervoze? Da, sigurno. Nemojte ih preuveličavati jer bilo ih je i prošle sezone, i prije dvije i tri godine. To je dio nogometa. Ali, ovaj klub nije osvojio prvenstvo 29 godina pa kako onda ljudi mogu sjediti i gledati na to kao na City? Ne znam koliko su puta oni bili prvaci u posljednjih pet-šest godina – ‘Da, još jedan naslov, zašto ne? Kako god.'”

Nema garancije

“Nitko tako ne misli u Cityju, ali situacija je drugačija. Mi i navijači, zaista, očajnički to želimo. Shvaćam to i dat ćemo svoj maksimum. Ali, garancije za to nema”, kazao je Klopp dodavši da mu je od pomoći iskustvo osvajanja naslova s Borussijom Dortmund, ali i da sve ovisi o usredotočenosti i pružanja maksimuma.

“Tada će, ako si dovoljno dobar, naslov doći. Ako ne, neće. Jednostavno je to”, zaključio je njemački stručnjak.