MODRIĆU DOZLOGRDILA NAKLAPANJA NEUPUĆENIH: ‘To je najveća glupost u povijesti’

Kapetan Vatrenih odlučno je negirao takvu ideju

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak madridskog Reala Luka Modrić odbacio je napise dijela medija koji tvrde da je on bio taj koji je napravio prvi korak i ponudio svoje usluge milanskom Interu. Riječ je o nerealiziranom transferu koji je proteklih dana učestalo punio medijski prostor.

Prema navodima Marce Modrića je na ostanak u Realu nagovorio Florentino Perez stavivši pred njega na potpis novi ugovor sa – za potpisnika Modrića – boljim uvjetima suradnje. ‘Zakuhalo’ se potom na relaciji Real-Inter budući da je, nastavlja isti izvor, španjolski klub FIFA-i tužio talijanskog velikana zbog pokušaja uspostavljanja kontakta s Modrićem bez dopuštenja.

Želio biti uz suigrače?

Kako bilo, ideja o prelasku Modrića u Inter je propala. Barem u ovom trenutku budući da je prijelazni rok nogometaša u Italiji završio. No, prije no što se to dogodilo, čitani sportski dnevnik La Gazzetta dello Sport je ustvrdio da je Modrić, a ne Inter, bio inicijator ideje o prelasku. Prema navodima Gazzette, Modrić je agenta zatražio da kontaktira plavo-crne sa San Sira budući da mu se svidjela ideja da se nađe na istoj adresi kao i suigrači iz reprezentacije Ivan Perišić, Marcelo Brozović i Šime Vrsaljko.

“To je najveća glupost u povijesti”, komentar je koji je na cijelu priču uputio Modrić stavivši na sve točku na ‘i’.