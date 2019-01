MODRIĆ SE VRATIO! Kapetan hrvatske reprezentacije opet je ona verzija sebe koja mu je donijela Zlatnu loptu

Španjolski tisak ponovno se naklonio Luki Modriću

Nakon nekoliko izdanja kojima je uz svoje ime vezao kritiku u osvrtu na utakmice Luka Modrić ponovno je onaj ‘stari’, odnosno na terenu je, kako to navodi As, ona njegova verzija koja mu je donijela Ballon d’Or. Njegov se postotak uspješnih dodavanja podigao, više no ikad utječe na igru u suparnikovom dijelu terena, a i postiže golove.

Navodi As da je Modrić 2019. godinu otvorio sjajno i da njegov utjecaj u igri raste. Na stranu je stavio obrambene zadaće kako bi se u potpunosti posvetio napadačkom dijelu igre, dodaje izvor i zaključuje da se zahvaljujući tome već zaboravila njegova povezanost sa Interom, ali i ‘mamurluk’ nakon osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu.

Opet iznad svih

Svedeno na brojke, uz golove Betisu i Sevilli, Modrić je u 2019. na 91 posto uspješnih dodavanja, a posebno se to osjeti u polovici terena koja pripada suparniku pa je tako protiv Seville imao 57 dodavanja na njenom dijelu travnjaka. Da više gleda prema golu svjedoči trinaest udaraca prema vratima suparnika u posljednjih pet ogleda.

Izvedbe protiv Betisa, Girone i Seville, zaključuje As, one su koje su ga učinile najboljim nogometašem svijeta. ‘U naletu je’…