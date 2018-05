MESSI NIJE BIRAO RIJEČI KOJE JE UPUTIO SUCU: ‘Us*ao si se, to što radiš je je*eno s*anje. Prestani im davati poklone’

Sve se dogodilo dok su igrači i suci išli prema svlačionicama

Navodno je prilično žestoko bilo na poluvremenu nedjeljnog El Clasica u kojem su Barcelona i Real Madrid podijelili bodove odigravši na stadionu Cam Nou 2-2. Priznao je poslije utakmice kapetan gostujuće momčadi Sergio Ramos da je Lionel Messi pritiskao glavnog suca utakmice Alejandra Hernandeza u tunelu nakon prvog poluvremena, a španjolski izvori otkrivaju i što mu je rekao.

Messi je bio ljutit budući da je njegova momčad prvo poluvrijeme završila oslabljena za jednog igrača (Sergio Roberto udario je Marcela ili napravio takvu gestu nakon čega je Realov Brazilac pao) pa je sudac imao prilike čuti sljedeće:



Bezobrazni Messi

“Dosta je bilo više, uvijek im daješ poklone. Us*ao si se, us*ao si se u gaće. Uvijek si takav. Use*eš se. Osvojili smo prvenstvo, to je to. Nema potrebe da im daruješ ovu utakmicu. To je je*ebno s*anje!”

Pozivajući se na Onda Cero Metro prenosi da je reakcija suca bila spuštanje glave i povlačenje u sudačke odaje.

Ramos je nakon ogleda izjavio da ‘zna što je Messi rekao sucu, ali to ne želi ponoviti’ te dodao da ga je pritiskao.

