MESSI JE I OVE SEZONE UBOJIT, JE LI OVO DIO RAZLOGA? Usporedba s prošlom sezonom jasno ukazuje na razliku

Messi je zabio 29 golova u 27 odigranih utakmica

Čak 21 pogodak u 20 odigranih utakmica španjolskog prvenstva postigao je Lionel Messi za Barcelonu u ovoj sezoni. Gledano kroz sva natjecanja zabio je 29 puta u 27 susreta. I dok su to navike koje ponajbolji nogometaš svijeta ne mijenja, nešto se i to drastično promijenilo kad su u pitanju on i njegove igre u dresu kluba i reprezentacije.

U tih 20 odigranih utakmica skupio je Messi 1617 minuta na travnjaku, odnosno nešto više od 73 u prosjeku po ogledu. Usporedbe radi, u prošloj je sezoni u 22 odigrana kola odigrao 1921 minutu. Ukupno gledajući, publika je u nogometu argentinske zvijezde ove sezone mogla uživati 2184 minute, dok je u isto vrijeme prošle godine njegova minutaža iznosila 3213 od čega 2763 minute za klub i 450 za nacionalnu momčad u vrijeme hvatanja Svjetskog prvenstva.

Jedanaest utakmica manje

Podsjeća na to As, naglašavajući razliku od 1029 minuta, odnosno i više nego punih jedanaest utakmica. Dio razloga otpada i na ozljedu ramena koju je pretrpio u ogledu protiv Seville u listopadu 2018., a zbog koje je propustio nekoliko susreta.

Odmorio se Messi i zahvaljujući činjenici što propušta utakmice u dresu Argentine. Na račun odmora kojeg je uzeo propustio je s izabranom vrstom putovanja duga 26,000 kilometara. Samo u sezoni 2017/18 s Argentinom je prošao 54,000 kilometara…