MANDŽO ZASJENIO RONALDA I POSTAO NAJVEĆA ZVIJEZDA TORINA: Allegri nakon utakmice pun hvale za hrvatskog golgetera

Trener Juventus nije krio oduševljenje hrvatskim nogometašem

Mario Mandžukić još je jednom bio strijelac i svojim pogotkom donio novu, ukupno 16. prvenstvenu pobjedu Juventusu, koji je pred svojim navijačima u posljednjoj utakmici 17. kola talijanske Serie A svladao Romu sa 1-0.

“Zimski smo prvaci, ali još ništa nismo osvojili”, suzdržan je bio nakon jučerašnje velike pobjede trener Juventusa Massimiliano Allegri pa dodao:

“Bila je to dobra utakmica, ostali smo organizirani i pod pritiskom, a pri vodstvu 1-0 morali smo napraviti malo više. Došlo je do toga da je Roma u drugom poluvremenu imala posjed, no više od toga nije uspjela napraviti. Nismo joj dozvolili da stvori neke šanse. Bila je to zaslužena pobjeda.”

Kombinacija fizikalija i tehnike

Ove sezone je u talijanskom prvenstvu Mandžukić u 14 nastupa zabio osam golova uz tri asistencije. U Ligi prvaka je u pet utakmica zabio jedan gol.

“Ma, Mario je izvanredan igrač. Nama je vrlo važan jer je kombinacija fizikalija i tehnike”, rekao je Allegri pa prokomentirao i Ronalda koji se sinoć našao u nekoliko izglednih prilika, a imao je i poništenu asistenciju za Douglasa Costu:

“Cristiano Ronaldo je imao nekoliko šansi, ali je naletio na golmana koji je imao sjajan nastup. Što se tiče iduće utakmice, mogao bih ga odmarati.”

Juventus je pobjedom zadržao osam bodova prednosti pred drugoplasiranim Napolijem. Treći Inter za vodećim zaostaje već 16 bodova, a četvrti Lazio čak 21 bod. Roma je deseta sa 25 bodova zaostatka za Juventusom.