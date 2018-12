MANDŽO IZBORIO PENAL, JUVE SIGURAN: Cristiano Ronaldo utakmicu iskoristio za izjednačavanje rekorda starog 60 godina

Mandžukić izborio jedanaesterac, Ronaldo ga realizirao

Nogometaši Juventusa su u subotnjoj utakmici 14. kola talijanskog prvenstva u gostima kod Fiorentine slavili sa 3-0. Mario Mandžukić je odigrao utakmicu do 87. minute i izborio jedanaesterac iz kojeg je Cristiano Ronaldo u 79. minuti postavio konačnan rezultat.

Pokušao je bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije ubaciti u peterac suparničke momčadi u kojem je potom veznjak Edimilson Fernandes igrao rukom. Ronaldo je pristupio izvođenju najstrože kazne, a nakon što je bio precizan za svoj deseti prvenstvi pogodak isplivao je i zanimljiv statistički podatak.

Poput Johna Charlesa

Posljednji Juventusov igrač koji je stigao do deset golova u prvih 14 kola talijanskog prvenstva u debitantskoj godini u klubu bio je legendarni velški napadač John Charles. To mu je pošlo za rukom u sezoni 1957/58, a taj rekord sad je prigrlio i portugalski as.

Prva dva gola za talijanske prvake postigli su Bentancur (31) i Chiellini (69). Marko Pjaca je za Fiorentinu odigrao posljednjih 25 minuta.