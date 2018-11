MAMIĆ KOMENTIRAO POGREŠKE DINAMOVE UPRAVE: ‘Da sam ja bio u klubu, to se ne bi dogodilo!’

Nekada maksimirski gazda, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa komentirao je aktualnosti oko Dinama

Zdravko Mamić se u razgovoru za Sportske novosti osvrnuo na dva slučaja koja su posljednjih tjedana uzdrmala situaciju na Maksimiru. Riječ je o odlasku mladoga Ajdina Hasića koji je napustio Dinamo u jako čudnim okolnostima te o smjeni Tomislava Svetine.

Smjenili Svetinu zbog neslaganja

“Da sam ja bio u klubu, to se ne bi dogodilo! To je krimen Dinama, ispao je naivan. Dali smo Hasiću u ruke raskid starog ugovora i prijedlog novog. Naime, da se potpiše novi, trebalo je raskinuti stari. Da bi oba stupila na snagu, morali su potpisati njegovi roditelji jer je riječ o maloljetniku.”

“Netko je iz kluba to dao na potpis, a dječak, njegovi roditelji i njihovi savjetodavci to su iskoristili. No vrlo će se lako dokazati da se radi o klasičnoj prevari!”, rekao je Mamić o velikoj greški Dinamove uprave pa dodao:

“Nije došlo ni do kakvog sukoba koji bi bio povod njegovu odlasku. Došlo je do razmimoilaženja između planova i zahtjeva koje je postavio klub i onoga što je on radio, tako je došlo do sporazumnog raskida. Bio je onaj “slučaj OI”’, pa priča oko Statuta, bilo je pravnih propusta… Zato je rukovodstvo kluba smatralo da mora reagirati i da se to više neće tolerirati”, zaključio je Mamić.