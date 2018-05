Opširan intervju sa Lukom Modrićem objavio je El Pais

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i ‘motor’ Real Madrida Luka Modrić u opširnom intervjuu za El Pais otkrio neke tajne iz privatnog i profesionalnog života. Izvor ga opisuje kao sramežljivog, ali dobrog sugovornika koji tvrdi da ne voli govoriti o sebi i kojeg je zanimljivo gledati dok smišlja odgovore.

Kaže Modrić u uvodu razgovora tako za sebe da je jedino mjesto na kojem nije tih i povučen – nogometni travnjak.

“Ondje sam drugačiji, ondje se transformiram jer je nogomet ono što volim i u čemu svakodnevno uživam. U svakom treningu i u svakoj utakmici”, tvrdi Realov veznjak dodajući da se nogometna zrelost postiže ‘s vremenom, treningom, utakmicama i zahtjevima koji postoje u klubu’.

Do kraja isti

Za sebe kaže da nije ‘nikad zadovoljan i da uvijek želi više’.

“Nije to lako, ali kad želim nešto onda to želim postići na najbolji mogući način. Ne volim na pola obavljen posao, a dio je moje osobnosti vjera u redovito unapređenje svojih mogućnosti. To je zato što nikad nisam zadovoljan. U Madridu sam sve ostvario, ali uvijek želim više i ne opuštam se niti na jednom treningu niti u jednoj utakmici. Opustite li se u nogometu teško je vratiti se na razinu na kojoj ste bili. Zato ću takav biti do kraja. Uvijek sam bio iskren prema sebi i bit ću prvi koji će prepoznati dan kada više neću biti na razini koju ovaj klub traži. Mislim da me i sve što mi se dogodilo dok sam bio dijete u Hrvatskoj (rat u Hrvatskoj u kojem je izgubio djeda i postao izbjeglica) tjera da se ne opuštam.”

Kaže Modrić i da je u Realu napredovao jer je iskusniji i jer igra u društvu najboljih na svijetu te da se to posebice odnosi na dio u obrani u kojoj ga nije strah postaviti se. Upitan je potom koliko ima očiju na terenu pa uz smijeh i odgovor dva čuo i konstataciju ‘ne lažite, čini se da ih imate više’.

“Meni to dođe prirodno, to je moj instinkt na terenu, nešto što se ne može naučiti.

Motor momčadi

“Lijepo je čuti da me zovu motorom ove momčadi. Osjećam da sam važan, a spreman sam pomoći momčadi kako god treba. Napravit ću sve kako bi momčad igrala, bila kompetitivna i pobijedila.”

Svjestan je momčad da su se mnogi 2012. godine zapitali zašto ga Real dovodi…

“Nisu me znali, Tottenham nije bio ono što je danas, a svi su više pratili Manchester United, Arsenal i Chelsea. Osobno nikad nisam sumnjao da ću uspjeti ovdje i zato sam napravio sve što sam mogao da u Real i dođem. Nije bilo lako, ali sam bio svjestan da je to prilika da pokažem koliko vrijedim. Bio mi je potreban korak naprijed u karijeri, stepenica više. Početak nije bio lagan, ali nisam nikad posumnjao.”

Više golova

Upitan je Modrić i za dio u igri koji bi htio unaprijediti.

“Želio bih postizati više golova premda nisam njima opsjednut. Za mene postoje i važnije stvari, ali to bih volio popraviti, ako nije prekasno jer uskoro ću napuniti 33 godine”, nasmijao se Modrić priznavši kome se kao dječak divio:

“Bobanu, prvom kapetanu hrvatske reprezentacije, i Francescu Tottiju. Bobanu jer je nosio kapetansku traku kad je Hrvatska radila nevjerojatne stvari i u delikatno vrijeme za domovinu. Sviđalo mi se kakav je i kako igra nogomet.”

Ocu duguje najviše što se tiče njegova nogometnog razvoja, kaže da ne osjeća pritisak pred velike utakmice, a upitan je li praznovjeran otkriva:

“Jedino to da prvom obučem lijevu kopačku a potom skinem ovo (pokazuje križić oko vrata) prije zagrijavanja. Poklon je to koji sam dobio od roditelja za 18. rođendan.”

Novi Modrić?

U zaključku je Modrić ponudio:

“Ne znam koliko je u meni nogometa ostalo, nadam se još nekoliko godina. Vidim li novog Modrića? Svaki igrač se drugačije izražava i igra. To je kao da me pitate hoće li postojati novi Iniesta, to je teško. Uvijek će biti dobrih igrača, ali uspoređivati jednog s drugime nije lako. Meni se sviđaju Isco, Iniesta, Kovačić i Kroos…”