LUDA UTAKMICA KATALONACA! Barca primila četiri gola od motiviranog suparnika i odigrala završnicu o kojoj će se dugo pričati

Villarreal je imao 4-2 do 90. minute, a završilo je 4:4.

Barcelonin trener Ernesto Valverde odlučio je odmoriti nositelje igre pred napore koje im donose nadolazeći dani (derbi protiv Atletica, Manchester United u Ligi prvaka), a tu kocku onda i gotovo platio porazom od Villarreala u utakmici 30. kola španjolskog prvenstva.

Lionel Messi ostao je na klupi za pričuve (promijenilo se to u 61. minuti), Ivan Rakitić mu ondje radio društvo (ušao u 73.), Pique je prosjedio cijeli ogled, a sve to na naplatu je skoro stiglo nakon što je još u 90. minuti na semaforu stajalao 4-2 za domaćina koji se bori za očuvanje provligaškog statusa. Ipak, furiozna završnica Barce osigurala je bod za favoriziranu momčad.

Sjajan start i – krah

Utakmicu je Barcelona otvorila kako se Valverde i nadao, već u 16. minuti bilo je 2-0 nakon što je Malcolm asistirao Coutinhu za uvodno vodstvo, a potom i četiri minute kasnije sam zabio. No, kad Malcolm starta, obično je to loša vijest za Barcine navijače. Naime, do ove utakmice španjolski prvak je upisao ukupno četiri poraza, a tri su stigla s njim u udarnoj postavi momčadi.

‘Prokletstvo’ se skoro nastavilo i u utorak nevjerojatnim preokretom momčadi koja je dosad bila na bod od ispadanja u drugi razred španjolskog nogometa. Ipak, vezali su Villarrealovi igrači četiri pogotka, Samuel Chukwueze je smanjio u prvom dijelu, a Karl Toko Ekambi izjednačio početkom drugog. Vicente Iborra i Carlos Bacca zabili su treći, odnosno četvrti gol za domaćina i veliku radost na tribinama.

Utihnule su one nakon još jednog sjajno izvedenog slobodnog udarca Lionela Messija za njegov 32. gol u sezoni, a u šoku ostale nakon što je Luis Suarez zabio za bod Barce i konačnih 4-4…