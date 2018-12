LOVREN ĆE SE ZACRVENJETI NAKON KLOPPOVIH POHVALA: Ovo su riječi koje će ušutkati sve njegove kritičare odmah i zauvijek!

Liverpool uživa u dosadašnjem tijeku sezone

Šesnaest pobjeda i tri remija omjer je koji je Liverpoolova momčad ostvarila u dosadašnjem dijelu engleskog nogometnog prvenstva. Ujedno i omjer koji ih pozicionira na vrh Premier lige sa šest bodova prendosti u odnosu na drugoplasirani Tottenham i još jednim više u odnosu na branitelje naslova u dresu Manchester Cityja.

Standarni prvotimac Liverpoolove momčadi je i hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren koji uživa maksimalno povjerenje svog menadžera Jürgena Kloppa. Još uvijek odzvanjanju riječi njemačkog stručnjaka koje je u travnju uputio u Lovrenovom smjeru…

Savršeni stoper

“Nisam siguran kakav je bio Dejanov start ovdje, ali napravio je neke pogreške. Ljudi to pamte pa govore: ‘Oh, opet Lovren!’. Dugo sam u ovom poslu. Da mi netko kaže, hajde, imaš priliku napraviti savršenog stopera, pronašli smo način kako ga složiti. To bi bio on. Jak je, brz je, igra objema nogama, glavom igra kao ‘lud’, skače kroz krov. On je sve što vam treba.”

…a pred utakmicu protiv Arsenala stiže nova porcija Kloppove blagoglagoljivosti prema Hrvatu kojeg vodi u momčadi s Anfielda.

‘Kad je zadnji put pogriješio!?’

“Mislim da je 2018. godina jedan od njegovih najboljih u karijeri i to ne samo zato što je s nama igrao finale Lige prvaka, a s Hrvatskom finale Svjetskog prvenstva. Mislim to zbog njegovih izvedbi. Iznimno je postojan.”

“Stare su priče koje s vremena na vrijeme čujemo u kojima se govori da se nešto dogodilo ili se moglo dogoditi, osobno se ne mogu sjetiti kad je posljednji put nešto skrivio. Možda protiv Tottenhama u listopadu 2017. godine? Ne sumnjam u njega, imao je briljantnu godinu. Nije bilo dobro što se nakon Svjetskog prvenstva vratio ozlijeđen, nismo o njemu mogli niti razmišljati jer niti je mogao trenirati niti igrati. Nakon što je to prošlo, ‘unutra’ je.”

“Za nas je iznimno važno kako se on slaže sa Virgilom van Dijkom. No, nije to iznenađenje. S njima smo se kvalificirali u Ligu prvaka prošle sezone, a ova godina se dobro razvija. Mene ne iznenađuje koliko je on dobar”, kazao je Klopp, a prenose službene web-stranice kluba.