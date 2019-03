LEŽI LI BAYERNOVA SNAGA U OVOME? Kovač mu dao minute i povjerenje, ovaj uzvratio golovima i biranim riječima

‘Kovač je dobar trener pod kojim možemo osvojiti mnogo titula’

Ne tako davno njemački mediji pisali su o razmiricama u svlačionici minhenskog Bayerna navodeći pritom nezadovoljstvo Jamesa Rodrigueza statusom. Rastanak bundesligaških prvaka i kolumbijskog reprezentativca koji ondje igra na posudbi iz Real Madrida djelovao je kao nešto što se ne može izbjeći…

Danas je situacija drugačija. Hrvatski trener Bayerna Niko Kovač pokazuje da vjeruje Jamesu koji je odigrao svaku utakmicu u ovoj kalendarskoj godini, a svoju najučinkovitiju u posljednjem kolu u subotu protiv Mainza kojem je isporučio tri pogotka u 6-0 pobjedi.

Hat-trick kao šlag na tori

“Mislim da je odigrao nevjerojatno dobro, ne samo zbog hat-tricka. On je samo šlag na torti. Bio je baš dodat – cijelo je vrijeme tažio loptu, dijelio ju, diktirao igrom – to je bilo ono što nam je trebalo. A to da je postigao i tri gola dovoljno govori o njegovoj kvaliteti”, kaže Kovač čije riječi citira bundesliga.com.

James je ponovno sretan

James je u posljednjih mjesec i pol dana odigrao više utakmica kao starter (sedam) nego u u cijelom prvom dijelu sezone. Svojim igrama počeo je nagovarati čelnike kluba da razmisle o njegovom ostanku. Sada sam ne bi imao ništa protiv toga.

“Sretan sam i zadovoljan ovdje. Kovač je dobar trener pod kojim možemo osvojiti mnogo titula”, poručuje James, a prenosi As.

Bayern je u posljednjih 14 utakmica upisao 13 pobjeda kojima se vratio na vrh bundesligaške ljestvice.