LEWANDOWSKI BEZ KOČNICA: ‘Mislim da on ne zna mnogo o taktici i briga me što se priča o meni, a posebice ako je to glupost’

Lewandowski je bio vrlo aktivan u 3-2 pobjedi Bayerna protiv Herthe

Njemački nogometni prvak Bayern München plasirao se u četvrtfinale DFB Pokala 3-2 pobjedom ostvarenom u produžetku na gostovanju kod Herthe. Robert Lewandowski nije postigao pogodak u tom ogledu, ali je odigrao dovoljno dobro da ušutka kritike koje u posljednje vrijeme pristižu na njegov račun.

Kritika…

Jedna takva nedavno je stigla od Dietera Hamanna, bivšeg nogometaša Bayerna i njemačke reprezentacije koji je govoreći o poljskom napadaču ustvrdio da postaje problem i dodao:

“Kao napadač Bayerna morate biti od koristi momčadi i bez postizanja golova. Meni se ne čini da je tome tako u ovom trenutku i mislim da on baš i nema puno prijatelja u momčadi.”

…i odgovor

Nakon utakmice u kojoj je sudjelovao kod sva tri gola svoje momčadi – za trećeg i asistirao – Lewandowski je odgovorio na kritiku.

“Uvijek sam usredotočen na svoj posao. Utakmice Kupa uvijek je teško igrati. Pobijedili smo. Ne zanima me što netko o meni priča. Posebice ako je to potpuna glupost. Mislim da on ne zna mnogo o taktici”, jasan je bio napadač čije riječi prenosi ESPN.