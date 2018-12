LEGENDA CHELSEAJA OŠTRO KRITIZIRALA POGBU: ‘Takve stvari mora ostaviti u svlačionici’

Jedan od najboljih veznjaka koji su igrali u Premiershipu ne voli Pogbin stil

Claude Makelele, legenda Chelseaja i francuske reprezentacije optužio je Paula Pogbu da svojim proslava pogodaka izražava nepoštovanje prema svojim protivnicima.

Pogba je ovog vikenda bio sjajan za United u pobjedi nad Bournemouthom, a dva pogotka koja je zabio proslavio je najboljim plesnim potezima koje zna.

U razgovoru za Astro SuperSport, bivši veznjak Real Madrida i Chelseaja istaknuo je kako je Pogbina proslava gola bila neprimjerena, a objasnio je i kako bi se on prema njemu ponio da je bio na terenu.

Ne poštuje protivnike

“Postoji primjer Thierryja Henryja koji je zabijao golove, a svi su se pitali kako je zabio toliko golova i nikad nije bio sretan zbog njih.”, rekao je Makelele pa otkrio i što mu je Henry rekao:

“Tako ja slavim golove, znam da se ljudima ne sviđa, ali ja sam takav, ne mogu se mijenjati.”

“Isto je i s Pogbom, on se ne može mijenjati i mi to prihvaćamo. Za mene to često znači da ne poštuješ protivnika. Frustrira me takvo ponašanje, trebao bi ga ostaviti za svlačionicu, a ne za teren.”, zaključio je Makelele.