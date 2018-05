#ElClasico nunca defrauda… ¡Gracias afición por otra noche especial en el Camp Nou 🙌👏! #ElClasico never disappoints… Thanks to our fans for another special night at the Camp Nou! #ForçaBarça 🔵🔴

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on May 6, 2018 at 3:26pm PDT