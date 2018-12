KOVAČ NIJE IMAO MILOSTI ZA BIVŠI KLUB: Ribery šouom protiv Eintrachta dokazao podršku hrvatskom strategu

Uvjerljiva pobjeda Bavaraca na nezgodnom gostovanju u Frankfurtu

Bivši trener Eintrachta Niko Kovač vratio se u Frankfurt, ali sada na klupi Bayerna i nije imao milosti prema svom bivšem klubu. “Bavarci” su slavili sa 3-0, dva pogotka zabio je Franck Ribéry (35, 79), a jednog Rafinha (89), dok u sastavu Eintrachta nije bilo hrvatskog napadača Ante Rebića.

U 17. kolu njemačkog nogometnog prvenstva Bayer Leverkusen je u subotu na svom stadionu svladao Herthu sa 3-1, a hrvatski branič Tin Jedvaj je za Leverkusen odigrao cijeli susret. Dva pogotka za Bayer zabio je Havertz (23, 49), a jednog Volland (5).

Düsseldorfska Fortuna, koje je prije četiri dana iznenadila Borussiju Dortmund (2-1), je u gostima kod Hannovera slavila sa 1-0 pogotkom Olivera Finka u sudačkoj nadoknadi (90+2), upisavši treću uzastopnu pobjedu. Hrvatski nogometaš Josip Elez, koji je veći dio jesenskog dijela sezone bio standardni prvotimac Hannovera, drugu utakmicu zaredom ostao je na pričuvnoj klupi.

Kramarić i Brekalo sutra izlaze na teren

Stuttgart je na domaćem terenu protiv Schalkea izgubio sa 1-3, a strijelci za goste bili su Skrzybski (10), Salif Sané (70) i Kutucu (78). Lijevi branič Stuttgarta Borna Sosa, koji se je oporavio od ozljede, ostao je na klupi za pričuve.

Leipzig je golovima Klostermanna (22) i Tima Wernera (44) vodio 2-0 nakon prvog poluvremena protiv Werdera, ali gosti iz Bremena su u nastavku došli do izjednačenja preko Maxa Krusea (67) i Josha Sargenta (77). No, Leipzig je ipak uspio doći do pobjede, a strijelac za 3-2 bio je Bruma (87).

Dan ranije u derbiju kola vodeća Borussia iz Dortmunda je na svom terenu svladala drugoplasiranu imenjakinju iz Moenchengladbacha sa 2-1 (1-1) i bježi šest bodova Bayernu. U nedjelju Augsburg dočekuje Brekalov Wolfsburg, a Kramarićev Hoffenheim igra protiv Mainza i time će biti zaključen jesenski dio njemačkog prvenstva, a nastavak natjecanja u Bundesligi kreće 18. siječnja.