KOLIKO VRIJEDI MATEO KOVAČIĆ!? Ogroman raskorak – Real ga veliča i ne treba, a Chelseajeva procjena zvuči kao uvreda

Cijena je bitna u Realovom pokušaju da iz Chelseaja dovede Hazarda

Londonski Chelsea i madridski Real nisu niti na tragu sličnog razmišljanja kad je vrijednost hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića u pitanju. Realov veznjak ove sezone igra na posudbi u engleskom premierligaškom klubu i to uz nagađanja o mogućem trajnom preseljenju.

Baš velika razlika

Moglo bi se to dogoditi nevezano uz ljetne transfere, no 24-godišnji hrvatski nogometaš mogao bi i biti uključen u jedno od najvećih ljetnih nogometnih poslovanja sljedeće godine. Trebao bi Kovačić poslužiti Realu za smanjenje cijene Edena Hazarda koji se sprema na put prema Madridu, no hoće li i kako tek treba vidjeti.

Naime, prema napisanom na Don Balonu, Real bi, ako uključi Kovačića u pregovore o Hazardu, volio za njega dobiti 50 milijuna eura, dok u Chelseaju smatraju da njegova tržišna vrijednost u ovom trenutku iznosi 25 milijuna eura.