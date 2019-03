KLOPPOVE RIJEČI UMIRIT ĆE NIKU KOVAČA: Liverpoolov trener razočarao mnoge, sigurno ne i hrvatskog stručnjaka

Njemački trener Jürgen Klopp želja je Franza Beckenbauera na Bayernovoj klupi

Prije početka uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka između Bayerna i Liverpoola legenda njemačkog i svjetskog nogometaša Franz Beckenbauer je izjavio da smatra kako bi Liverpoolov menadžer Jürgen Klopp bio idealan trener minhenskog Bayerna.

Pozicija je to na kojoj je trenutačno hrvatski stručnjak Niko Kovač koji sigurno nije zapljeskao na ideju, a posebice ne nakon što je Klopp promarširao Allianz Arenom i svoju momčad preko Bayerna uveo u četvrtfinale LP-a.

NJEMAČKA IKONA RUŠI NIKU KOVAČA!? On smatra da bi ovaj trener bolje odradio posao od našeg stručnjaka

Dobro mu je i u Liverpoolu

Ono što može smiriti Kovača, premda ne i do kraja umiriti jer Klopp nije jedini koji se dovodi u vezu s Bayernovom klupom, jest to da Nijemca koji predvodi Liverpool ta pozicija u ovom trenutku ne zanima.

“U Njemačkoj ne postoji veća legenda no što je Franz Beckenbauer pa je divno to što o meni govori na takav način. To je i kompliment za Liverpool. U posljednjih deset-petnaest godina Bayern je uglavnom sve radio kako treba, ali smatram da sam na dobrome mjestu. Sviđa mi se tu, mnogo je prilika za daljnji razvoj i već dobra momčad. Dovoljno sam samopouzdan da kažem da sam ja pravi trener za Liverpool u ovom trenutku premda se u nogometu uvijek moramo dokazivati”, prenosi The Guardian Kloppove riječi.