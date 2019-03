KLOPPOV PLAN ZA USPON NA VRH PREMIER LIGE: Liverpool sad gleda u leđa Cityja, a to će se možda i preokrenuti ako…

‘Sezona nije gotova i mi se nećemo predati’

Jedan bod zaostatka u odnosu na Manchester City ima Liverpoolova nogometna momčad na ljestvici Premier lige. Zastrašujuća je forma branitelja naslova koji u posljednjih sedamnaest utakmica kroz sva natjecanja ima čak šesnaest pobjeda i samo jedan poraz, a baš takva forma pomogla im je nadoknaditi bodovni minus i zasjesti ispred sastava kojeg vodi Jürgen Klopp.

Iako su ispustili sedam bodova prednosti od 20. do 29. kola, Klopp ne gubi nadu i otkriva kako preokrenuti situaciju u preostalih devet ligaških utakmica.

Nije gotovo

“Mnogo je toga još pred nama, puno je utakmica koje treba odigrati. Do ovdje smo došli zbog stabilnosti koju su momci pokazali. Teško nas je pobijediti, a to je u nogometu važno. Kao i to da u teškim utakmicama stvaramo šanse. Treba ih i iskoristiti”, kazao je Klopp, a prenose klupske web-stranice, uz naglašenu ideju da momčad mora ostati ‘pozitivna’ i dosljedna u ‘ambicijama osvajanja naslova prvaka’.

“Promijenila se dinamika na vrhu tablice, sad smo drugi, a bili smo prvi. Sezona nije gotova i mi se nećemo predati”, zaključio je njemački starteg momčadi.