KLOPP OTKRIO PLANOVE ZA JAČANJE MOMČADI: Menadžer Liverpoola rekao što misli napraviti u ljetnim mjesecima

Lani je probijao rekorde u transferima

Njemački menadžer Liverpoolove nogometne momčadi Jürgen Klopp smatra da ima sastav s kojim može ciljati na najveće titule što znači i da ne razmišlja u ljetnim mjesecima prijelaznog roka krenuti u potrošnju velikih iznosa za dovođenje zvijezde/više njih kojima bi osnažio roster.

Napravio je to Klopp prošle godine kada je za stopera Virgila van Dijka i golmana Alissona Beckera dao više od 160 milijuna eura, a njih učinio najskupljim transferima na tim pozicijama. Osim njih u klub su pristigli i Naby Keita, Fabinho te Xherdan Shaqiri.

Bez pretjerivanja ove godine

“U svakom slučaju nema potreba za ponavljanjem takvoga čega. Ne bih baš otkrivao što ću točno napraviti, ali mislim da imamo takvu momčad da nije nužno krenuti u veliku potrošnju. Najbolje bi bilo dovesti skupinu igrača, pokušati ih razviti i napraviti to da neko vrijeme ostanu na okupu. Baš to je možda bio najveći Liverpoolov problem u posljednjih deset godina. Nakon dobre sezone igrači bi se raspršili svijetom. Ove godine se to sigurno neće dogoditi”, veli Klopp.

Na planu daljnjeg razvoja Klopp smatra da je potrebno napraviti i sljedeće:

“Moramo se početi gledati na način na koji nas drugi gledaju. Kad pomislite samo na koji nam se način Bayern ovdje suprotstavio. Gledao sam tu momčad puno puta posljednjih godina, ali nikad ih nisam vidio kako obrambeno orijentirane. Slično je bilo i kad je Manchester City dolazio k nama. Wow. Iznimno nas poštuju, no nisam siguran poštujemo li mi sebe same u toj mjeri.”

Ovo je potrebno

“Toliko je toga pred nama, mjesta za napredak je puno. Moramo imati sreće u tom smislu da svi ostanu zdravi pa ćemo zajednički rad u ono malo vremena što ga imamo za treninge iskoristiti za zbližavanje kako se ne bismo razvijali samo kroz utakmice.”

“Bilo bi sjajno da u predsezoni imamo tri tjedna za zajednički rad. U tom smjeru možemo napraviti korak”, zaključio je.