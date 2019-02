KLOPP NAJAVIO SRAZ PROTIV KOVAČA: Dovoljna mu je bila samo jedna riječ da opiše Bayern, a otkriveno je i hoće li Lovren igrati

‘Moguće je da Bayern uzme sedmi naslov u nizu’

Prošlosezonski finalist nogometne Lige prvaka Liverpool dočekati će aktualne njemačke prvake Bayern u prvoj utakmici osmine finala koja je na rasporedu u utorak. Igrat će se ona na Anfieldu.

Menadžer Liverpoola Jürgen Klopp, njemački stručnjak koji je radeći u Bundesligi znao poremetiti planove Bavaraca, vrlo dobro zna što može očekivati od momčadi koju vodi Niko Kovač. U najavi utakmice za klupske web-stranice kaže da je Bayern samo ove sezone gledao pet ili šest puta…

“Uvijek pogledate rezultate i pogotke, drugačije je s cijelom utakmicom. Pogledao sam ih pet ili šest, sada imamo detaljniju analizu. Oni su kvaliteta. Mješavina kvalitete i iskustva. Šest puta uzastopce bili su prvaci Njemačke, a to nije lako postići, i jedna su od momčadi koja je u posljednjih desetk godina u pravilu uvijek u četvrtfinalu, polufinalu, finalu Lige prvaka”, kaže Klopp i nastavlja:

Klopp ih poznaje u dušu

“Ti su igrači i dalje ondje uz nekoliko zgodnih dodataka: Goretzka, Gnabry, Coman. Uloge u momčadi nešto su im drugačije, ali ondje su i uistinu su dobra nogometna momčad.”

Jasno, upoznat je Klopp sa situacijom na bundesligaškoj ljestvici, no kaže da Dortmundu predstoji utakmica u Münchenu pa ta razlika ne predstavlja ništa.

“Moguće je da će biti prvaci i sedmi put zaredom. To govori sve o njihovoj kvaliteti. Promijenio im se stil igre. Naravno da se to mijenja ako ste momčad Pepa Guardiole, Juppa Heynckesa ili Nike Kovača, moramo se adaptirati na to. Kvalitetni su na svim pozicijama, moramo to priznati, to je činjenica. Dobro je to što smo i mi dobri, svjesni smo toga. No to nas ne stavlja u ulogu favorita. Bit će to dobra utakmica”, siguran je Klopp.

Situacija oko Lovrena

Engleski Mirror, pak, javlja da je Dejan Lovren izgubio utrku s vremenom te da neće biti spreman za nadolazeću utakmicu. Izvor piše da je situacija s ozljedom hrvatskog stopera bolja, ali ne toliko da bi uvjerila Kloppa da ga suprotstavi njemačkoj momčadi na Anfieldu, unatoč suspenziji Virgila van Dijka i ozljedi Joea Gomeza. Ipak, zbog problema koje menadžer Liverpoola ima, dodaje se, Lovren bi se mogao naći na klupi…