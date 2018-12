KLOPP NAHVALIO LOVRENA KAO NITKO NIKAD: Ovakav kompliment niti Messi nije nikad dobio, bolji opis od ovog ne postoji

Dejan Lovren je u očima navijača često neprelazni stup obrane, a jednako često i igrač kojeg ne želi niti na klupi

Branič hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren za svog je klupskog menadžera Jürgena Kloppa primjer kako bi stoper trebao izgledati. Niz riječi kojima ga je opisao i pritom nahvalio tvore kompliment kakav se rijetko kad može čuti.

U najavi polufinala Lige prvaka koje će njegova momčad odigrati protiv Rome njemački stručnjak je govorio:

“Teško je biti Liverpoolov vratar, nisam siguran tko je bio posljednji kojim su svi bili sretni. A ako niste Sami Hyypia onda je jako teško biti i branič.”

On je savršen

Potom se okrenuo Dejanu Lovrenu kojeg navijači jednako obožavaju koliko i obožavaju mrziti.

“Nisam siguran kakav je bio Dejanov start ovdje, ali napravio je neke pogreške. Ljudi to pamte pa govore: ‘Oh, opet Lovren!’. Dugo sam u ovom poslu. Da mi netko kaže, hajde, imaš priliku napraviti savršenog stopera, pronašli smo način kako ga složiti. To bi bio on. Jak je, brz je, igra objema nogama, glavom igra kao ‘lud’, skače kroz krov. On je sve što vam treba”, nahvalio je Klopp Lovren priznavši, prenosi Daily Mail, i da je koncentracija ono na čemu bi hrvatski nogometaš trebao poraditi, no odmah ga i obranio riječima da se neke stvari događaju jer je ljudski pogriješiti.