KLOPP DOBIO ‘ŠAMARČINU’: Liverpoolov menadžer točnom, ali brutalnom izjavom spušten na zemlju kao nikad prije!

‘Pobijedio me kad sam vodio Malagu golom nakon zaleđa od sedam metara’

Nogometaši Liverpoola ponovno su zastali u utrci za naslovom najbolje engleske momčadi. Nakon što su odigrali 1-1 protiv Leicester Cityja i tako propustili kapitalizirati posrtaj Manchester Cityja kod Newcastlea, istim su rezultatom okončali gostovanje kod West Hama. Sve ovo znači i da je Liverpoolova prednost pred braniteljima naslova otopljena na tri boda…

Moglo je to biti i još nepovoljnije za sastav kojeg vodi Jürgen Klopp.

Gol iz zaleđa

Poveo je Liverpool na Olimpijskom stadionu nakon velike pogreške linijskog suca koji nije vidio evidentno zaleđe, a razbjesnilo je to Manuela Pellegrinija, menadžera West Hamove nogometne momčadi, čije riječi prenosi BBC.

“Klopp je naviknut pobjeđivati pogocima postignutima iz zaleđa. Pobijedio me kad sam vodio Malagu golom nakon zaleđa od sedam metara – dakle, nema pravo žaliti se ni na što”, podsjetio je Pellegrini na 2-3 poraz Malage od Kloppove Borussije Dortmund u četvrtfinalu Lige prvaka 2013. godine.

“Mislim da nismo do boda došli zbog sreće. Znam zašto to Pellegrini misli, očito je da smo gol postigli nakon nedozvoljene pozicije. Nisam to znao za vrijeme utakmici niti mi je to itko rekao. Nisam pitao. Rečeno mi je poslije susreta. Oni su zabili gol, mi postigli jednog iz zaleđa. Možda zato misli da je bilo stvar sreće. Ali, bod je u potpunosti zaslužen”, odgovorio mu je Klopp.