Barcelona u svojim redovima ima jednog hrvatskog nogometaša – Ivan Rakitić njen je član od 2014. godine

Panika je zavladala u redovima Barcelone nakon saznanja da njihov stup obrane Samuel Umtiti mora na dulju pauzu zbog ozljede ligamenata lijevog koljena. Tjera to katalonski klub na reakciju, a uslijed vaganja opcija kojima bi se mogla pokrpati nastala rupa isplivalo je i ime hrvatskog stopera Dejana Lovrena.

Ključan na SP-u

Tvrdi to Mundo Deportivo pozivajući se na saznanja novinara Francesca Aguilara.

Dejan Lovren (Liverpool, 29 años) está también en la lista de posibles alternativas de mercado del Barça en su búsqueda de un central para enero. A sus 29 años, el internacional croata es toda una referencia. — Francesc Aguilar (@MDpor_elmundo) October 16, 2018

U kraćem presjeku Lovrenove karijere podsjeća se na klubove u kojima je aktualni Liverpoolov branič nastupao te se navodi da je bio jedan od ključnih igrača hrvatske nogometne reprezentacije na njenom putu do srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.

Klopp ga obožava

KLOPP NAHVALIO LOVRENA KAO NITKO NIKAD: Ovakav kompliment niti Messi nije nikad dobio, bolji opis od ovog ne postoji

Lovren je za Liverpool vezan ugovorom do kraja lipnja 2021. godine. Menadžer tog premierligaškog kluba Jürgen Klopp strahovito cijeni hrvatskog nogometaša pa je tako jednom prilikom o njemu rekao ovo:

“Nisam siguran kakav je bio Dejanov start ovdje, ali napravio je neke pogreške. Ljudi to pamte pa govore: ‘Oh, opet Lovren!’. Dugo sam u ovom poslu. Da mi netko kaže, hajde, imaš priliku napraviti savršenog stopera, pronašli smo način kako ga složiti. To bi bio on. Jak je, brz je, igra objema nogama, glavom igra kao ‘lud’, skače kroz krov. On je sve što vam treba.”