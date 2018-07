KAPETAN HRVATSKE UVJEREN DA RONALDO NEĆE NAPUSTITI MADRID: ‘Mislim da će ostati, ne mogu ga zamisliti u drugoj ekipi’

Luka Modrić izjavio je nakon utakmice s Rusijom kako ne vjeruje da će Cristiano Ronaldo napustiti Madrid ovoga ljeta, iako se sve ozbiljnije govori da je Ronaldov transfer u Juventus zapravo gotova stvar i pitanje dana.

Svi svjetski mediji ovaj tjedan su pisali o izglednom transferu koji bi okončao Ronaldov devetogodišnji boravak na Bernabeu, ali Luka Modrić nije uvjeren da će se to dogoditi. U razgovoru s novinarima nakon utakmice Ronaldo je rekao kako misli da će Ronaldo ostati u Realu.

