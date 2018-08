KALINIĆ NA PREDSTAVLJANJU U MADRIDU OTVORIO DUŠU: Prvi puta progovorio o izbacivanju iz reprezentacije

Dugo je šutio o izbacivanju iz reprezentacije, a sada je napokon progovorio

Atletico Madrid svečano je predstavio Nikolu Kalinića. Aktualni viceprvak Španjolske i pobjednik Europa lige Milanu će za usluge hrvatskog napadača platiti 15 milijuna eura u četiri rate tijekom iduće tri sezone u kojima će Kalinić igrati za madridski klub.

Dobrodošlicu mu je poželio predsjednik Enrique Cerezo: “Doveli smo vrlo talentiranog napadača koji je u Italiji i njenom iznimno teškom prvenstvu dokazao da je veliki strijelac.”

Nakon toga je Kalinić uzvratio: “Dat ću sve od sebe za ovaj klub kako bismo zajedno ispunili ciljeve. Odigrao sam pola sata u prijateljskoj utakmici s Interom, ali to je tek početak i trebam vremena za prilagodbu.”

🏧 ¡Turno ahora para la presentación de Nikola Kalinic en el auditorio del Wanda @Metropolitano! 🔴⚪🔴#AúpaAtleti #BienvenidoKalinic pic.twitter.com/bqA2XjEhym — Atlético de Madrid (@Atleti) August 13, 2018

Spreman boriti se za mjesto

“Njih dvojica možda su najbolji napadači u Europi. Došao sam ovdje boriti se s njima za mjesto u momčadi. Čeka nas dosta utakmica i bit će mjesta za svakoga, ali njih dvojicu iznimno poštujem.”

Prokomentirao je i odlazak sa Svjetskog prvenstva nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić zbog nezalaganja izbacio iz reprezentacije.

“Nisam pričao o tome se trenerom. Što je bilo u reprezentaciji, bilo je. To nema veze s mojim trenerom nego s izbornikom reprezentacije koji nije računao na mene na SP-u. Nisam htio primiti srebrnu medalju jer nisam igrao u Rusiji i pomogao Hrvatskoj u tom velikom uspjehu. Čekaju me novi izazovi s Atleticom, a to je prošlost.”