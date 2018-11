KAKO JE DOŠLO DO KRIZE U REAL MADRIDU: Tko je za nju odgovoran, kako ju riješiti i treba li Modrić napustiti brod?

Otkrivamo kako je došlo do krize rezultata u “kraljevskom klubu”, ali i kakva im je perspektiva s novim trenerom

Real Madrid nakon nekoliko sezona u kojima je mirno plovio i osvajao titule prvaka Europe nalazi se u vrlo nepovoljnoj situaciji. Prva žrtva loših rezultata koji su ih doveli u tu situaciju bio je Julen Lopetegui, španjolski strateg koji je ljetos preuzeo klupu.

Puno toga dogodilo se u životu španjolskog trenera Julena Lopeteguija u razmaku od dvije godine. Kao trener mladih selekcija Španjolske (U19, U20 i U21) ostvario je sjajne rezultate pa je stoga bio logično rješenje u ljeto 2016. na poziciji izbornika seniorske selekcije. Kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo prošao je bez poraza i kada je s momčadi stigao u Rusiju dogodio se obrat.

Preko noći je postao heroj nacije i svi su vjerovali kako ta momčad može postati prvak svijeta. Ali isto tako preko noći sve se promijenilo jer je heroja nacije predsjednik Reala Florentino Perez zaželio na klupi. A kad Perez nešto zaželi, obično to i dobije. Tako je bilo i ovaj puta.

Sada već o Lopeteguiju govorimo kao o staroj priči, na klupu je zasjeo Santiago Solari, dosadašnji trener B momčadi, i debitirao pobjedom protiv Meille u Kupu. Naravno, nije Lopetegui jedini krivac za Realov niz loših rezultata, bitan utjecaj na to imao je i odlazak Cristiana Ronalda. Sama smjena Zidanea trebala je alarmirati Španjolca da dobro promisli želi li baš u ovom trenutku zasjesti na klupu kluba s Bernabeua.

Otišli su Zidane i Ronaldo, a nisu zamijenjeni na pravi način

U Hrvatskoj nema mnogo ljudi koji o La Ligi, a onda posljedično i Real Madridu, znaju više od Ivana Hodobe, komentatora Sportkluba specijaliziranog baš za španjolsko prvenstvo. Stoga smo odlučili iskoristiti njegovo znanje i doći do odgovora na pitanja koja muče nogometni svijet, a posebno navijače madridskog giganta.

“Odlazak Zidanea je već bio jedan inicijalni pokazatelj da je nešto negdje zapelo u komunikaciji između predsjednika i trenera. Ne samo njega kao trenera, već bilo kojeg trenera. Zidane je netko tko je očito bio izvrstan za “man management”, netko tko je znao od svakog igrača izvući najviše.

Što se tiče Ronalda i njegovog odlaska tu su stvari poprilično jasne. Izgubio si 50 golova po sezoni, izgubio si čovjeka na kojeg si uvijek mogao računati, posebno u manjim utakmicama i ono što je ključno je da si izgubio nekoga tko je stvarao strah u očima suparnika. Tu su se malo stvari razvodnile kod Reala, protivnici ih više ne vide kao nekog nepobjedivog.”, odmah nam je pojasnio Hodoba pa nastavio:

“Otvorila se super prilika za jednog novog trenera koji bi mogao kroz smjenu generacija, za koju je Real napravio sjajnu podlogu jer su doveli neke odlične mlade španjolske igrače, ali ne možeš graditi nešto bez ključnog čovjeka kojeg si ne tako davno izgubio. Izgubio si jednog od najboljih igrača svijeta, a doveo si golmana. U drugi plan ti je otišao golman koji je bio izvrstan i stvorio pomutnju u momčadi. Izgubila se kemija koju je Zidane imao, iako je i tamo očito bilo problema ispod površine, ali on je to držao pod kontrolom.

Ni dolazak Lopeteguija, koji je došao u okolnostima u kojima je došao, nije pomogao da se smire strasti. Prvo, on kao trenera nema apsolutno nikakvu referencu da vodi klub poput Reala, on je vodio sjajno mlade reprezentacije, ali očito je da je više išao za novcem nego za ičim drugim. Španjolska je bila jedan od najozbiljnijih kandidata za svjetskog prvaka, a on je otišao par dana prije prvenstva.”

Novi trener relativno je nepoznato ime, ali to ne mora nužno biti loše

Na klupu madridskog velikana sjeo je Santiago Solari, donedavno trener njihove B momčadi i čovjek o kojem javnost ne zna puno. Bez obzira na to, dobio je priliku da se oproba kao trener jednog od najvećih klubova u povijesti igre, ali nitko mu ne garantira da će ta šansa dugo trajati.

“O Solariju ne znamo puno, znamo da nije Zidane. Iako, u trenerskom obliku je isto ako i Zidane, vodio je tu B momčad i valjda radio dobar posao inače ga ne bi tu postavili. Nema karizmu kakvu ima Zidane, nije bio niti takav igrač i ne znam kako može zaraditi respekt igrača. Solucija je u ovoj situacija dobra jer je sigurno netko tko poznaje stanje u klubu i igrače, a u Španjolskoj ionako postoji uzorak trenera koji su dolazili iz drugog plana i radili velike stvari. Bio je tu Guardiola, nakon njega Vilanova, Zidane u Realu, nikad se ne zna tko će isplivati kao jako dobar kad dobije priliku. Solari ima olakotnu okolnost da teško do ovog može lošije. Ima olakšan posao utoliko što očekivanja nisu prevelika, ali tu kartu će imati par tjedana i nakon toga već i on opasno visi.”, rekao nam je Hodoba.

Usprkos tome što mnogi kao glavnog krivca za loše rezultate vide upravo Lopeteguija, naš sugovornik smatra da je situacija ipak nešto kompleksnija i da se odgovornost sigurno ne može svesti na samo jedno ime.

“Preuzeo je momčad koja je iza sebe imala navjerojatno dugačku sezonu i momčad koja u sebi ima brdo igrača koji su imali još dodatno produženu tu sezonu. Sve to skupa je utjecalno na to da se dogodilo to što se dogodilo. Meni se svidjelo kako je Real igrao u prvim kolima pod njegovim vodstvom, nogomet koji odgovara profilu igrača koje on ima na raspolaganju, ali ne odgovara onome što je Zidane imao na raspolaganju. Ta igra visokog pritiska s Kroosom, Modrićem i Casemirom teže funkcionira s Iscom, Asensiom i Modrićem ili Kroosom.”, istaknuo je taktički očito potkovani Hodoba.

Rezultati su mogli samo prema dolje

Postoji kontekst u kojem bi dovođenje Lopeteguija imalo smisla, ali u trenutnoj situaciji to vjerojatno nije bila najbolja odluka. Posebno valja istaknuti kako se Real nalazio u nevjerojatnom nizu osvajanja naslova prvaka Europe i nitko tko se našao na klupi nije mogao nadmašiti uspjeh koji je bio gotovo pa maksimalan.

“Lopeteguijev dolazak bi imao smisla da je Perez odlučio da ide u stvaranje novog Reala. Ali problem je što u današnje vrijeme veliki klubovi ne trpe neuspjeh. Tu bi po meni bilo i Conteu vrlo teško, jedina prednost za Contea bi bila što bi došao u situaciji kada je gotovo sve izgubljeno, iako, ako ćemo biti realni, po broju bodova nije. Tu je potreban i faktor sreće, potrebno je napraviti cjelinu koja neće samo ostavljati dobar dojam nego će i pobjeđivati. Zidane je imao jedno, a nije imao drugo, ali uvijek će se prije prihvatiti da nekad nemaš igru, a pobjeđuješ, nego kao u slučaju Lopeteguija pod kojim je Real neke utakmice stvarno igrao super, ali nisu uvijek imali sreće.”, govori Hodoba pa dodaje:

“Realu očito treba trener izbornik, onaj tko će od njih u ovom trenutku izvući najviše, a ne netko tko će graditi sustav kao Guardiola u Barceloni ili Sir Alex u Unitedu. Treba im netko tko će napraviti rezultat kao Zidane, eventualno još jednu sezonu i onda ide dalje. Takav je profil klubova, a takva je i Barcelona. Oni stalno osvajaju Primeru, ali stalno su to drugi ljudi. Netko takav treba i Realu.”

Trenerske opcije – povratak Mourinha?

Znači li to da je sada vrijeme da Solari vodi momčad do siječnja, a Real počne polagati nade u to da će Mourinho do onda biti slobodan? Jer on je dosad bio čovjek koji je donosio kratkoročan uspjeh, istaknuli smo i upitali našeg sugovornika.

“Moguće, Mourinho je takav tip trenera. Gus Hiddink, Fabio Cappelo, to su treneri koji dolaze na projekt, ali kratkoročan. Mourinho je toga svjestan, on zna da njegov način rada ne prolazi dugo. A tu opet dolazimo do teških karaktera kao što je Mourinho ili Conte. Solari sada pa ako ne uspije, Mourinho kao opcija, da, zašto ne. Iako, mislim da ova momčad koju Real trenutno ne može parirat Barceloni. To je momčad od koje bi se moglo napraviti momčad koja će u pet sezona osvojiti dva naslova i uzeti koju Ligu prvaka.”

Nije nepoznato da momčad s Bernabeua, usprkos tome što u prvih 11 igra nekoliko zbilja vremešnih nogometaša uključujući i Luku Modrića, ima na raspolaganju niz mladih igrača poput Ceballosa, Asensija i Isca koji bi mogli uskočiti u prvi sastav. Ipak, pitanje je hoće li to biti dovoljno ako Perez ne dovede neka nova lica.

“Za ovu sezonu, ali i za Ligu prvaka moraju dovest kapitalca. Realov renome je takav da su oni uvijek, od Di Stefana i Puškaša pa sada do Ronalda ili Balea imali barem jednog ili više nogometaša koji su top 10 na svijetu. Sada u Realu imamo od takvih Modrića, ali nije Modrić taj creme de la creme kao što je recimo Hazard. Imaju oni puno vrhunskih igrača, ali nemaju Hazarda. Njegovim dolaskom riješio bi jedan dio problema, a to su golovi. Oni moraju dovesti nekoga od pet igrača, a to su: Aguero, Kane, možda Lewandowski, Salah i možda Icardi. Previše strpljenja imaju za Benzemu. Hazard svakako, ali najbitnije je dovesti centarfora.”, apostrofirao je Hodoba.

Modrić ima sjajnu priliku za odlazak

Jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač Reala svakako je Luka Modrić. Hrvatski veznjak nositelj je igre Madriđana u veznom redu, a ništa lošije igre nije pružao ni u hrvatskoj reprezentaciji koju je u Rusiji odveo do finala. Međutim, u proteklih nekoliko mjeseci intenzivirale su se priče o njegovom odlasku iz Madrida, a kao najozbiljniji udvarač pokazao se Inter. S obzirom na to da je hrvatski čarobnjak debelo zagazio u tridesete, mnogi su mišljenja da je možda sada i najbolje vrijeme da napravi još jedan korak u karijeri.

“Svakom igraču Reala i Barcelone je vrijeme da ode u situaciji u kojoj je sada Modrić ili u kojoj je bio Ronaldo. A Ronaldo je to shvatio kao što je Inesta shvatio u Barceloni i otišao na vrijeme. Dobar je trenutak za Luku da ode iz Reala, ide mu 34. godina, klub je doveo dosta mladih veznjaka. S druge strane, ako ostane, ne može niti tu pogriješiti jer ipak je dio najrenomiranijeg kluba na svijetu i ima svoju težinu.

Real je sad bio u situaciji kad je momčad mogla samo dolje jer su postigli sve, a u toj situaciji logičan je korak da igrač ode iz te sredine. Ne mislim da je loše to što je ostao, ali gledajući kako se Real kroz godine opraštalo od legendi, možda ne bi pogriješio da je otišao i možda bi mu odlazak u klub poput Intera, koji ipak nije na toj razini, dao još koju godinu u kojoj bi mogao biti nositelj igre.”, rekao je iskusni komentator Sportkluba pa se osvrnuo i na situaciju oko Zlatne lopte:

“Za mene Zlatnu loptu, sve dok igra Leo Messi, možeš dati njemu. On je i prošle sezone bio najbolji strijelac i asistent Primere, a odveo je i Argentinu na Svjetsko. Modrić sigurno ima težinu jer je osvojio sve što se moglo osvojiti s Realom, a odveo je i Hrvatsku do povijesnog uspjeha. Ovaj sada početak sezone nije dobar, ali nije to posebno zabrinjavajuće. Mbappe isto ima što reći po tom pitanju, ako napravi još nešto posebno do dodjele sigurno je jedan od konkurenata.

Dakle, Modrić Zlatna lopta, da i ne. Ali ne na račun Ronalda, nego na račun svjetskog prvaka koji je s 19 godina pokazao da može puno. Rekao bih da će se odlučivati između Messija, Mbappea, Modrića i Ronalda. Da se nije prekasno upalio Hazard imao bi i on šanse, ali ipak nema dovoljan uzorak utakmica.”