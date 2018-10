KAKO JE DOŠLO DO INTEROVA UZLETA: Je li Luka Modrić posljednji komadić slagalice?

Talijanski div nezaustavljivo raste i gradi svoj povratak među elitu

Proteklog vikenda odigran je derbi između dva milanska kluba, a kao pobjednik iz tog susreta izašao je Inter pogotkom Icardija u sudačkoj nadoknadi. Iako je gol stigao tek pred sam kraj utakmice, momčad crno-plavih dominirala je cijelu utakmicu ne ostavivši ljutim rivalima priliku za nešto više od remija koji su ispustili.

Inter je posebno zanimljiva priča jer je, baš kao i Milan, trenutno u statusu “posrnulog diva”, ali se oni za razliku od svojih rivala polako izvlače iz dugogodišnje krize I igraju sve bolje. Puno su kupovali, čini se da su I dobro uklopili te kupovine, a ono što je nama najzanimljiviji, u svakoj liniji momčadi imaju po jednog Hrvata. Ivan Perišić, Marcelo Brozović i Šime Vrsaljko standardni su u prvih 11 milanskog kluba, a mnogi vole reći kako zbog toga svjedočimo Interu na hrvatski pogon.

Ususret velikom okršaju Intera i Barcelone u Ligi prvaka na razgovor smo “priveli” Dinu Grgića, nogometnog analitičara s portala Tribina.hr koji nam je pokušao odgovoriti odakle sada ovaj goropadni Inter i koliko oni stvarno mogu.

Liga prvaka je Interu otključala vrata uspjeha

“Tri su razloga zbog kojih se u Interu događa to što se događa, a to su ulazak kineskog kapitala, plasman u Ligu prvaka i pobjeda nad Tottenhamom u Ligi prvaka. Međutim naglasak treba staviti na povratak u Ligu prvaka, gdje Inter nije bio čak sedam godina. Interu je povratkom u Ligu prvaka osigurao rast reputacije koji mu je omogućio da dovede nogometaše koje ranije mogao dovesti bez obzira na to što je imao novca. “, rekao nam je odmah na početku Grgić pa dodao:

“Ipak, ako govorimo trenutku koji je preokrenuo Interovu sezonu, to je definitivno pobjeda nad Tottenhamom u Ligi prvaka. Ono što je posebno važno, Inter u toj utakmici nije odigrao posebno dobro, štoviše Tottenham je bio bolji suparnik, a sve zbog činjenice da trenutno Nerazzurri nisu fizički spremni igrati svih 90 minuta.”

Kao jednu od najbitnijih stavki naš sugovornik ističe činjenicu da se u nekoliko slučajeva dogodilo da Inter ima kadrovskih problema zbog stvari na koje sami nisu mogli utjecati.

“Velik problem za Inter na ulasku u sezonu bilo je to što Perišić, Vrsaljko, Brozović i još neki dio igrača koji su igrali na Svjetskom prvenstvu nisu prošli cijele pripreme, a nije pomoglo ni to što zbog financijskog fair playa nisu mogli dogovarati poslove na vrijeme da pojačanja prođu pune pripreme. Također nije pomoglo ni što se Nainggolan kojeg su uspjeli dovesti, ozlijedio još za vrijeme predsezone.”, istaknuo je Grgić.

Nerazzurrima nedostaje jedan Luka Modrić

Uprskos silnim pojačanjima ne stječe se dojam da je Interov kadar kompletiran, a I oni sami ne prestaju biti aktivni na tržištu što znači da traže igrače kojima bi dodatno poboljšali momčad.

“Kadar nije kompletiran zbog ograničenja koja pred Inter postavlja financijski fair play pa su zbog toga željeni igrači kao što su bili Vidal i Modrić morali biti barem privremeno zaboravljeni kao opcije. Sunning grupa koja je vlasnik kluba još nema dozvolu ulagati onoliko koliko bi zapravo željeli. Usprkos činjenici da je ovo ljeto dovedeno sedam novih igrača, uključući deficitarne pozicije kao što su lijevi bočni, stoper i napadač Interu nedostaju još dva pojačanja, prije svega na poziciji šestice ili dinamičnog igrača koji može povezati igru odnosno diktirati tempo kada Inter kontrolira posjed lopte.” rekao je analitičar Tribine.hr pa odmah odgovorio na naš upit je li Luka Modrić taj čovjek koji to može donijeti Interu:

“Da, zapravo bi profil igrača kao što je Luka Modrić bio idealan za ono što Interu trenutno nedostaje. Modrićeve glavne kvalitete kao što su povezivanje igre, diktiranje tempa, prijenos lopte te uglavnom njegov utjecaj na prvu i drugu liniju distribucije su upravo ono što bi popravilo dio igre u kojem Inter trenutno ima najviše problema.”

Šanse za Lukin dolazak u Milano nisu velike

Ipak, čini se da usprkos velikom interesu milanskog kluba o kojem su ovoga ljeta pisali svi svjetski mediji, situacija oko Modrića i Intera više nije kakva je bila.

“Više nije sigurno hoće li Inter ponovno pokušati dovesti hrvatskog kapetana, iz razloga što Modrić ove sezone pokazuje ozbiljne znakove umore i pitanje je bi li on mogao dovesti Inter na višu razinu obzirom na njegov broj godina i očekivan fizički padu koji mu dolazi. Zbog toga i vjerojatno (pre)visoke odštete, Modrićev transfer za Inter bi bio veliki rizik i možda je realnije očekivati okretanje prema nekom mlađem i jefitnijem igraču u zimskom prijelazom roku.”, uvjereno tvrdi naš sugovornik.

Modric to Inter this winter? Don't count on ithttps://t.co/AjQbGRienC — Goal USA (@GoalUSA) October 12, 2018

Velike zasluge za ovaj uzlet idu i treneru

Osim uprave koja je odradila sjajan posao u prijelaznom roku usprskog spomenutim ograničenjima, vrijedi spomenuti i Luciana Spallettija koji je u Inter stigao nakon otkaza u Romi i od onda radi vrlo dobar posao s milanskim divom.

“Inter je nakon niza upitnih stručnjaka, napokon pogodio sa Spallettijem. Njegova najveća zasluga je taktička prilagodba na izostanak igrača koji mu može diktirati tempo. Spalletti nije poznat kao trener koji voli puno riskirati u igri, stoga obrana vrlo stpljivo gradi napade dok se ne otvori prostor, zatim brzom progresijom preko dugih lopti stopera ili Marcela Brozovića traže igrača na krilima, a koji tada traže Icardija u sredini.”, rekao je pa nastavio:

“Drugi način prilagodbe Intera na izostanak playmakera je česta upotreba visokog presinga, što smo mogli vidjeti i protiv Milana za vikend. Visokim izlaskom na protivničku obranu i posljedično kontra-presingom, Interovi igrači brzo mogu doći u poziciju da loptu prenesu u protivničku zadnju trećinu i tamo potraže Vecina ili Icardija.”

Hrvatska kolonija u Milanu kao katalizator dobrih rezultata

Spomenuli smo na početku kako se o Interu često govori kao o klubu na hrvatski pogon pa smo i od našeg sugovornika potražili mišljenje po tom pitanju.

“Možda i najveći dobitnik prošlesezonskog Intera je Marcelo Brozović, a od toga je indirektno imala koristi i hrvatska reprezentacija. Spalleti je Brozoviću našao savršenu ulogu na terena, ulogu takozvanog “holdera” u sredini. Hrvatski reprezentativac u fazi obrane ima zadatak braniti međuprostor i spriječiti protivnika u brzom kontranapadu te u fazi napada biti glavni organizator igre prijenosom lopte na bok, a posebno se istaknuo u dugim dodavanjima koja često nalaze Perišića u krilo gdje on tada većinom stvara razliku nad protivničkim desnim bekom.”, rekao je Grgić o sjajnoj suradnji dvojice Hrvata pa spomenuo i trećeg:

“Za Vrsaljka je još prerano govoriti jer se zadnji priključio ekipi, a uz to imao je nekoliko manjih ozljeda, ali po prvim utakmicama, trebao bi biti pojačanje. Već sam spomenuo Spallettijev mentalitet zbog kojeg on preferira igru sa što manje rizika i zajedno s Vrsaljkom u obrani, Interov obrana ima potencijal biti najboljom u Serie A. Naravno, prema naprijed će Vrsaljko morati raditi na ubačajima jer za vikend protiv Milana nije imao niti jedan uspješan.”

Inter nije bez šansi protiv Barcelona, ali obje momčadi muče ozljede

Danas nas očekuje ogled Intera i Barcelone u koji Barcelona dolazi uzdrmana ozljedama Samuela Umtitija i Lionela Messija, ali i sa serijom nesigurnih igara u zadnjih nekoliko susreta.

“Pobjeda nad Tottenhamom u prvom kolu s Intera je skinula određeni dio pritiska, stoga će u susret protiv Barcelone ući prilično neopterećeni. S druge strane, Barcelona bez Messija i s El Classicom na vidiku nije protivnik protiv kojeg Inter nema šanse uzeti sva tri boda. Otegotna okolnost u toj utakmici bit će vjerojatni izostanak Nainggolana, a moguć je i izostanak Perišića koji je protiv Milana teren napustio šepajući.”, istaknuo je Grgić pa zaključno dodao:

“Inter tu utakmicu neće igrati kao protiv Milana i treba očekivati da će Barcelona imati većinski posjed lopte. Brozović i društvo će svoju prilku tražit u prostoru koji ostavljaju bočni igrači Barcelone, dok najveći Interov adut leži u Icardijevoj formi i činjenici da je Pique trenutno najslabija karika Barcelone. Bez Perišića i Nainggolana u sastavu, teško je govoriti da o pobjedi Nerazzura, ali neodlučeni ishod ne bi bio loš za njih.