KAKA OTKRIO ZAŠTO NIJE USPIO KADA JE IZ MILANA OTIŠAO U REAL: Posebno krivi jednog čovjeka

Brazilac nije imao mnogo milosti za Portugalca

Poslednji osvajač Zlatne lopte prije Ronalda i Messija, Brazilac Kaka, prisjetio se svojih dana u Real Madridu. U razgovoru za Grande Circulo de SporTV pričao je o razlozima zbog kojih se nije najbolje snašao u “kraljevskom” klubu po dolasku iz Milana.

Pričao o problemima

“Moj prvi problem u Madridu je bio kontinuitet, a drugi trener. Proveo sam tamo tri godine pokušavajući uvjeriti Josea Mourinha da mi da više prilika za igru, no on je imao svoje izbore i to je bilo izvan moje kontrole”, rekao je proslavljeni veznjak pa dodao:

“Mourinho je točno onaj tip kojeg vidite ispred kamera. U trenutku je eksplozivan, ali je izuzetno inteligentan i vrlo pripremljen tip. Sve što od njega dođe je unaprijed pripremljeno.” Svejedno, kaže kako vrijeme provedenu u Realu ne pamti po lošem.