KAISER STAO UZ KOVAČA: Dok je hvalio Niku, Beckenbauer je rekao nešto što će mu mnogi igrači zamjeriti

Kovaču bi taj uspjeh dao za pravo narugati se svima koji su sumnjali

Franz Beckenbauer, legenda njemačkog nogometa, bivši igrač i trener minhenskog Bayerna, obično je jedan od onih čije se riječi slušaju, a kritike trpe. Jasno, ne razmišljaju svi na jednak način pa i danas 73-godišnji velikan može čuti i kakvu oštru repliku, no kad on stane uz nekoga onda to ima svoju težinu.

A stao je sad Beckenbauer uz Niku Kovača poručivši svima kako je siguran da će Bayern uz njega ‘stići do dvostruke krune’ čime će Niko ‘dobiti pravo narugati se svima koji u njega nisu vjerovali’. Dodao je legendarni nogometaš i da Kovaču to iskreno želi, prenosi tz.de, a kazao i sljedeće očito ne razmišljajući hoće li se i kome sve zamjeriti.

Niko mora uspjeti

“Nije lako trenirati takvu momčad. To je razmažena družina. Ali Niko će osvojiti dvostruku krunu. Mora to napraviti. Momčad je dovoljno jaka za to, potreban je samo pravi pristup.”

Dva kola prije kraja natjecanja u Bundesligi Bayern ima četiri boda prednosti pred dortmundskom Borussijom. Igrat će i finale Njemačkog kupa.