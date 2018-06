JUVENTUS PREDSTAVIO NOVOG GOLMANA: Vratar koji je ražestio hrvatskog trenera je zamjena za Buffona

Transfer je vrijedan 12 milijuna eura, uz bonuse može narasti do 15

Službeno je potvrđeno da je Mattia Perin novi igrač torinskog Juventusa. Vratar i klub potpisali su četverogodišnju suradnju nakon što je 25-godišnjak uspješno kompletirao liječničke pretrage u novom klubu, a u smjeru Genoe čiji je igrač dosad bio Juve će poslati ukupno 12 milijuna eura uz moguća dodatni tri milijuna eura bonusa.

Za mjesto koje je 17 godina čuvao Gianluigi Buffon, Perin će se boriti sa Wojciechom Szczesnyjem.

Skroman i spreman

“Stižem ovdje skroman, svjestan da moram mnogo učiti, ali i s nadom da mogu pomoći momčadi u trenutku kad me se bude pozvalo. Klub je inzistirao na mom dolasku, nisam to mogao odbiti. Prilika je to koja se možda jednom pruža, a Juventus se ne odbija”, kazao je talijanski reprezentativni golman čiju su karijeru usporile dvije ozljede koljena, jedna u travnju 2016., jedna u siječnju 2017. godine.

Također, u sjećanju je mnogih i kao vratar kojeg je tadašnji trener Genoe Ivan Jurić pozvao na red nakon što je ovaj zaradio crveni karton u utakmici protiv Palerma kada je nervozno odgurnuo makedonskog napadača, nekoć člana zaprešićkog Intera, Iliju Nestorovskog.