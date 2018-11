JURIĆ PRED OTKAZ POTPUNO POLUDIO NA NOVINARE: ‘Koje kur*evo pitanje ti je to?! Nemoj me je*at!’

Novi problemi za hrvatskog stratega u Genoi

Genoa je izgubila od Napolija (1:2) u 12. kolu Serie A, a Ivan Jurić došao je u situaciju da će po treći puta dobiti otkaz kao trener tog kluba. Sukladno tome, hrvatskom stručnjaku nisu najbolje legla novinarska pitanja nakon utakmice.

Izgubio je živce

Na konferencije za medije krenuli su izokola, pitajući Jurića je li se poslije poraza čuo s predsjednikom Preziosijem, na što je trener Genoe poludio: “Koje kurčevo pitanje ti je to?! Misliš da se ja brinem o tome ili o vođenju momčadi? Nemoj me jebat, nemoj me raspižđivati s takvim pitanjima!”

IGOR TUDOR SE VRAĆA NA KLUPU U SERIJI A!? S vruće klupe klizi hrvatski stručnjak, on će biti njegov nasljednik

Hrvatski nogometni trener Igor Tudor glavni je favorit za preuzimanje Genoine klupe, prenosi Football Italia informaciju talijanske novinske agencije ANSA. Jurić je u svom zadnjem mandatu na nju je zasjeo nedavno, točnije prije tek nešto više od mjesec dana, odnosno 9. listopada.