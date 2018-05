JOŠ JEDAN VELIKAN U STRANOM VLASNIŠTVU: Amerikanci kupili deseterostrukog francuskog nogometnog prvaka

Nastavljena je praksa prelaska francuskih klubova u ruke stranaca

Američka investicijska tvrtka “Peak6” iz Chicaga postat će većinski vlasnik Saint-Etiennea, jednog od najtrofejnijih francuskih nogometnih prvoligaša.

Saint-Etienne je deset puta bio prvak Francuske, ali posljednji naslov osvojio je prije 37 godina, u sezoni 1980/81. Većinu trofeja u klupske su riznice stavili u 60-im i 70-im godinama prošlog stoljeća, a posljednji u sezoni 2012/13 kada su osvojili tamošnji Liga kupa pobijedivši na putu do naslova Lorient, Sochaux, Paris Saint-Germain i Lille te Rennes u finalu. Bila je to i posljednja sezona aktualnog Arsenalovog napadača Pierre-Emerick Aubameyanga ondje prije no što je otišao u Borussiju Dortmund u kojoj je postao jedan od najboljih napadača svijeta.

I Marseille je u vlasništvu Amerikanca

Saint-Etienne će biti drugi francuski prvoligaš u američkom vlasništvu, nakon što je 2016. Frank McCourt kupio Marseille. McCourt je bivši vlasnik baseball momčadi Los Angeles Dodgers.

Ujedno, time se nastavlja praksa prelaska francuskih klubova u strano vlasništvo. Najmoćniji klub Paris Saint-Germain je u rukama katarskog biznismena Nassera Al-Khelaifija, većinski vlasnik Monaca je ruski poduzetnik Dmitrij Robolovljev, a Nicu je kupio kinesko-američki investicijski konzorcij.