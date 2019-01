IZ MADRIDA U LEEDS: Engleski drugoligaš obavio šoping u Realu, transfer je službeno potvrđen

Iako je prošao Realovu nogometnu školu, slavu je stekao obranama na golu Espanyola

Vodeća momčad engleskog Championshipa predstavila je pojačanje između vratnica kupljeno iz redova Real Madrida. Karijeru će u Leedsu nastaviti Kiko Casilla.

Transfer su potvrdila oba kluba, a 32-godišnji Katalonac potpisao je ugovor u trajanju od četiri i pol godine. Bailey Peacock-Farrell i Will Huffer suparnici su s kojima će se Casilla boriti za mjesto prvog vratara, a činit će to u dresu sa brojem 33 na leđima.

Jednom reprezentativac

Casilla je odigrao više od 300 seniorskih utakmica, a jednu i za španjolsku nogometnu reprezentaciju. Bio je to prijateljski ogled protiv Njemačke u kojem je Toni Kroos zabio jedini gol na utakmici.

Iako je prošao Realovu nogometnu školu, igrao za njegovu C i B momčad, Casilla je slavu stekao obranama na golu Espanyola. One su ga 2015. i vratile u Real, no pravu priliku nikad nije dočekao.

Leeds je trenutačno vodeća momčad engleske druge lige.