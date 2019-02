INTER POSTAVIO ULTIMATUM POD KOJIM ICARDI MOŽE DOBITI NOVI UGOVOR: Što će na ovo reći Wanda Nara?

Uprava Intera postavila je konačan prijedlog za novi ugovor Maura Icardija

Mauro Icardi je ostao bez kapetanske trake i u svađi je s navijačima Intera, a vidjet ćemo hoće li se strasti brzo smiriti. Icardi je propustio susret sa Rapidom u Europskoj ligi, prethodno je ostao bez kapetanske trake, a mnogi su krivca vidjeli u njegovoj supruzi i ujedno menadžeru Wandi Nari.

Wanda već dugo vremena odugovlači razgovore s rukovodstvom Nerazzurra o novom ugovoru, a nakon što se počela miješati i u rad rukovodstva kluba te taktiku trenera Luciana Spallettija, odlučeno je da Icardi više ne bude kapetan.

Problemi s Wandom Narom

“Voljela bih da Mauro ima više zaštite od suigrača. Zašto ne postiže golove kao ranije? Možda bi i davao golove kada bi mu suigrači dodali pet dobrih lopti. Lautaro postiže golove zahvaljujući dobrim kretnjama Icardija. Spalletti mora Lautara postaviti naprijed i iskoristiti što su dobri prijatelji i što među njima rivaliteta”, komentar je Wande.

Sada je tu dosta raznih nagađanja, neki će reći da je Icardi već postigao dogovor s Real Madridom, a Calciomercato donosi informaciju da je Inter spreman da Argentincu ipak ponudi novi ugovor.

Inter bi da Icardi potpiše do 2024. godine, a po sezoni bi Icardi zaradio sedam milijuna eura, što je opet milijun manje od onoga što zahtijevaju on i njegova supruga Wanda. Također, želja je da se ukine otkupna klauzula od 110 milijuna eura koja je na snazi od 1. do 15. lipnja.