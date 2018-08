‘Ako budem dobar u Primeri, ako budem zabijao, onda se mogu nadati povratku u reprezentaciji’

Nogometaši Valladolida otvorili su španjolsko prvenstvo utakmicom kod Girone. Završilo je bez pogodaka. Ispit drugog kola ne može biti teži, u goste im stiže branitelj naslova – Barcelona.

Ojačan će Valladolid biti hrvatskim napadačem, povratnik u španjolski nogomet je Duje Čop.

“Jedva čekam! Prvi su dojmovi ovdje odlični, Valladolid je u prvom kolu osvojio bod kod Girone, dobro smo počeli. Spreman sam, zdrav, sjajno se osjećam u Španjolskoj. To je liga i podneblje koje mi najviše odgovaraju. Naučio sam jezik, volim ovdašnji nogomet i čim sam čuo da se pojavila mogućnost za povratak u Primeru, navijao sam da se transfer i dogodi”, prenose Sportske novosti njegove riječi i daljnje objašnjenje:

🎙 PRESENTACIÓN 🎙 Duje Čop: “Tenía muchas ganas de volver a @LaLiga. Voy a dar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido” 👉🏻 https://t.co/7wP9HX5DqZ #pucela #FichajesRV pic.twitter.com/QajifFEkcQ — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 20, 2018

Poseban izazov

“Španjolska je meni poseban izazov, moja najdraža liga, i kad se pojavila ponuda, nisam razmišljao ni sekunde. Igrao sam u Malagi i Gijonu, ne znam gdje mi je bilo ljepše; igraš na najboljim stadionima u Europi, protiv velikih momčadi. Malo mi je žao što više nema Ronalda, što više neću igrati protiv njega, ali još su uvijek tu veliki igrači, evo, nema boljeg starta nego protiv Messija i društva.”

Zablista li u Valladolidu, taj će klub otkupiti njegov ugovor od Standarda iz kojeg je stigao na posudbu. Jasno, bit će to i glasna poruka izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću.

Najveći izlog

“Bio sam dio reprezentacije u kvalifikacijama, uvijek sam u tom širem ili užem krugu. Naravno da mi je žao što nisam bio na Mundijalu, svima nam je to želja, san, ali rezultat koji smo ostvarili pokazuje da je izbornik dobro odabrao. Bio sam velik navijač, smatram to srebro našim, kad govorim o njemu, kažem – mi smo ga osvojili. Trudit ću se igrati što bolje, ponovno se nametnuti izborniku pa ako me pozove, odlično.”

“Ma gledajte, stvar je jednostavna: ako budem dobar u Primeri, ako budem zabijao, onda se mogu nadati povratku u reprezentaciji. Naravno da je Španjolska najveći mogući izlog i najveća moguća pozornica”, zaključio je Čop.