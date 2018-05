Čekao se kraj sezone za službenu potvrdu, sad je stigla

Ono što se nagađalo dulje vrijeme sad je dobilo i službenu potvrdu – Ivan Strinić potpisao je ugovor s Milanom u kojem bi trebao ostati sljedeće tri sezone. Suradnje je već ranije dogovorena, hrvatski nogometni reprezentativac o njoj je bio prisiljen šutjeti šest mjeseci.

“Sezona je završena, sad i službeno mogu reći da više nisam igrač Sampdorije te da sam potpisao trogodišnji ugovor s Milanom. Milan me želio još dok sam igrao za Napoli, no Napoli me nije želio pustiti. Zato sam prošloga ljeta potpisao za Sampdoriju, u kojoj sam dobio priliku igrati. Sve je bilo savršeno, odigrao sam odličnu polusezonu, i baš sam uživao, osjetio sam i da dobro igram, i da momčad napreduje, postiže dobre rezultate…”, prenosi 24sata.hr Strinićeve riječi pojašnjavajući da je hrvatski lijevi bek već davno prije otvorio pregovore s novim poslodavcem.

Milan ga je čekao

“S obzirom na to da mi je ugovor istjecao na kraju sezone, mogao sam potpisati za novi klub, samo je za to morao znati moj klub, nisam smio pregovarati u tajnosti”, kaže Strinić objašnjavajući da je dogovor s Milanom postignut u zimskom prijelaznom roku, ali i bakterija koja mu je narušila zdravlje, bio uzrok njegova seljenja na klupu.

“U takvim situacijama, kad se zna da igrač odlazi, klub može reagirati na dva načina. Jedni žele da do kraja ugovora daš maksimum, stimuliraju te da igraš što bolje bez obzira na to što ideš jer im je to u interesu, no kod mene to nije bio slučaj. U drugom dijelu sam odigrao svega još tri… Ništa, sad je to prošlo, ne žalim ni za čim, tako je očito bilo suđeno…”

Kaže i da su u Milanu bili svjesni činjenice da bi mogao grijati klupu gotovo cijeli drugi dio sezone, ali da su na to bili spremni i voljni ga čekati.

Kalinić vraća uslugu

Klub će transfer vjerojatno potvrditi nakon Svjetskog prvenstva, dodaje Strinić zadovoljan što ga u Milanu čeka i Nikola Kalinić.

“Eto, ja sam njega dočekao u Dnjipru jer sam tamo stigao šest mjeseci prije njega i pomogao mu da se snađe, a sad će on dočekati mene u Milanu… Nadam se da će prilagodba ići glatko, jer moja je velika želja bila da ne mijenjam ligu i zemlju. Navikao sam na Italiju, na Serie A, sličan je život i mentalitet kao kod nas, blizu mi je Split, djeca su krenula u školu u Italiji…”, zaključio je Strinić nazvavši potpis ugovora s Milanom krunom svoje karijere.