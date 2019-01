HENRY DOVODI POJAČANJA DA PROBUDI POSRNULOG DIVA: Ovoga puta na dolazak nagovara bivšeg suigrača

Francuski trener planira dovesti još neka pojačanja kako bi klub podigao na staru razinu, a prvo je njegov bivši suigrač

Iza ekipe Monaca je užasan prvi dio sezone. Loše igre na startu novog natjecateljskog ciklusa su koštale posla Leonarda Jardima, a na klupu Kneževa je stigao Thierry Henry. Francuz sada traga za pojačanjima, a od početka prijelaznog roka ih je stiglo već nekoliko.

Sinoć je službeno potvrđen transfer Cesca Fabregasa iz Chelseaja, ali Thierry Henry navodno želi još jednog bivšeg suigrača. Fabregas je tijekom bogate igračke karijere igrao za Arsenal, Barcelonu i Chelsea, a sa Španjolskom, za koju je upisao 110 nastupa, osvojio je naslove europskog prvaka 2008. i 2012. godine te naslov svjetskog prvaka 2010. godine.

Spašavaju što se spasiti može

Prije Fabregasa, Monaco je tijekom zimskog prijelaznog roka već angažirao 36-godišnjeg brazilskog stopera Nalda te 22-godišnjeg lijevog braniča Fodea Ballo-Tourea. Sljedeća Henryjeva meta je, navodno, Laurent Koscielny koji je nakon teških ozljeda izgubio svoje mjesto u prvoj momčadi Arsenala, a čini se da Unai Emery uopće ni ne računa na njega.

Navodno je Monaco već uputio jednu ponudu 33-godišnjem defanzivcu, ali je on istu odbio pa se sada radi na novoj, poboljšanoj ponudi. Inače, Laurent Koscielny i Thierry Henry su kratko dijelili svlačionicu Arsenala i to 2012. godine kada se Henry vratio u Londonu, kao posuđen igrač New York Red Bullsa.