GAZZETTA TVRDI, RAKITIĆ REKAO ‘DA’ TALIJANSKOM VELIKANU: Ključnu ulogu u transferu mogla bi odigrati njegova supruga?

Transfer bi se trebao dogoditi u ljetnim mjesecima ove godine

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije i Barcelonin momčadi Ivan Rakitić navodno je spreman napustiti redove španjolskog prvaka i karijeru nastaviti u milanskom Interu. Navodi to Sport Mediaset pozivajući se na napisano u La Gazzetta dello Sportu.

Transfer bi se trebao dogoditi u ljetnim mjesecima ove godine kada se otvori prijelazni rok nogometaša. Prema navodima izvora, Rakitić je dao svoj pristanak za prelazak u redove kluba sa San Sira. Dodaje se i da bi ključnu ulogu u realizaciji tog transfera mogla imati supruga hrvatskog nogometaša Raquel navodno zainteresirana za preseljenje u europsku prijestolnicu mode.

Pomlađivanje Barce i ugovor kojeg nema

Rakitić i Barcelona u posljednje vrijeme česta su tema španjolskih medija koji izvještavaju o dogovoru dviju strana o produljenju suradnje. Hrvatski veznjak je za Barcelonu vezan do ljeta 2021. godine, a pregovori o duljem ostanku se trenutačno ne spominju. Navodilo se i da kad/ako do produljenja dođe to neće utjecati na povećanje Rakitićevih primanja.

Osim toga, Barcelona je krenula u pomlađivanje momčadi. Jedna od njenih kupnji je i Ajaxov 21-godišnji igrač Frenkie de Jong koji okupira istu poziciju u momčadi kao i hrvatski veznjak. A plaćen je navodno 75 milijuna eura…