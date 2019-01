ENGLEZI UOČILI DETALJ KOJI BI MOGAO BITI PRESUDAN: Je li ovo konačna potvrda da Perišić ide u Arsenal?

Hrvatski reprezentativac će karijeru, po svemu sudeći, nastaviti u Londonu

Prema svemu sudeći hrvatski reprezentativac Ivan Perišić će napustiti Inter u narednim danima i karijeru nastaviti u dresu Arsenala. Perišić sinoć nije nastupio u utakmici Torina i Intera jer je odbio igrati zbog činjenice da ga klub ne želi pustiti u Arsenal.

Međutim, čini se da je čelnicima Intera postalo jasno da je bolje zaraditi novac od prodaje Perišića nego da on sjedi na tribinama do kraja ove sezone. Hrvat će u Arsenal na posudbu do kraja sezone za tri milijuna eura, a onda će londonski klub na ljeto platiti dodatnih 35 milijuna eura da otkupe njegov ugovor, javljaju talijanski mediji.

Jedan lajk mogao bi biti ključan dokaz

Engleski mediji bruje o tome da je Perišić sve dogovorio s Arsenalom te da se sada čeka samo službena potvrda. Da se tu nešto “kuha” pokazao je i napadač Arsenala, Pierre-Emerick Aubameyang, zanimljivim lajkom na Instagramu.

Aubameyangu se svidjela objava da je Perišić zatražio transfer u Arsenal, a mnogi smatraju da je to potvrda da će hrvatski igrač karijeru nastaviti na Emiratesu.