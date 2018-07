ENGLESKI VELIKAN RASPITUJE SE ZA MATEA KOVAČIĆA, PLATIT ĆE KOLIKO TREBA: On je velika želja novog trenera!

Sprema se veliki transfer za Hrvata

Chelsea bi sljedećih dana trebao objaviti Maurizija Sarrija kao nasljednika Antonia Contea, a s njim bi se trebali dogoditi i neki veliki transferi za Bluese. Jedna od njegovih želja je i Mateo Kovačić kojeg bi doveo kao pojačanje u veznoj liniiji u kojoj od zrelijih opcija već ima Kantea, Bakayokoa, Fabregasa i Drinkwatera.

Navodno je Kovačić zapeo za oko Sarriju zbog dobrih nastupa za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Objavio Gianluca Di Marzio

Di Marzio javlja da je Chelsea kontaktirao Real Madrid oko transfera Matea Kovačića, a od prije je poznato da 24-godišnjak ne bi imao ništa protiv transfer u Premiership. “Vjerujem da je najbolja stvar za mene to da odem u neki klub gdje ću biti starter. Mislim da to mogu biti i želim to biti što prije.” rekao je Kovačić prije početka Svjetskog prvenstva.