EL CHOLO STAO NA KRAJ SPEKULACIJAMA KOJE TRAJU GODINAMA: ‘Jednog dana ću trenirati Inter’

Čini se da postoji vrlo dobra šansa da Simeone postane trener Intera u skorijoj budućnosti

Još od trenutka kad je prvi puta zasjeo na klupu Intera spekulira se o mogućem prelasku Diega Simeonea u Inter, ali sve do danas El Cholo je ostao vjeran klubu sa stadiona Wanda Metropolitano koji pod njim proživljave najuspješnije trenutke u svojoj povijesti.

Trener Atletica još jednom je ponovio da će jednoj dana trenirati Inter, ali poručio je i da Spaletti “radi dobar posao”. Nekadašnji veznjak Nerazzura nekoliko je puta jasno dao do znanja kako se u budućnosti želi vratiti u Milano.

Atlético de Madrid : Diego Simeone et son futur à l’Inter Milan ! https://t.co/axkg2iCH2Y — Foot Mercato (@footmercato) September 11, 2018

Veže ga ugovor

Njegova sestra ovog vikenda izjavija je da je njegov odlazak u Inter “samo pitanje vremena”, a čini se da i on s tim slaže. “Jasno je da će me talijanski novinari pitati to uobičajeno pitanje, rekao je El Cholo za El Partizado pa dodao: “Uvijek sam govorio da ću jednog dana trenirati Inter.”

“Razmatram tu opciju, ali oni sada imaju sjajnog trenera, a ja proživljavam sjajne trenutke u Atleticu. Osim toga, ako se i dogodi da preuzmem Inter, to će biti 2020. koja je daleko, do toga su još cijele dvije godine.