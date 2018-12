ED WOODWARD OTKRIO JE DOSAD NEPOZNATE DETALJE: Evo kako će se birati novi trener Uniteda

Čelnik Uniteda ne krije da se puno ljudi prijavilo za poziciju trenera

Ed Woodward, izvršni dopredsjednik Manchester Uniteda, otkrio je kako je na Old Trafford stigao veliki broj prijava za posao menadžera. Manchester United je nakon slabih rezultata otpustio Josea Mourinha, a ekipu je preporodio dolazak Ole Gunnara Solskjaera koji je upisao tri uvjerljiva trijumfa.

Ipak, norveški stručnjak će na klupi ostati do kraja sezone, ali postoji mogućnost da dobije i stalan posao. To ovisi od toga kakve će rezultate postizati do kraja sezone, a do tada Woodward neće iznijeti nijedno ime u javnost.

Ne želi otkriti imena

Novinar Jim White razgovarao je sa čelnikom Crvenih vragova te otrkio detalje razgovora.

“Ed Woodward mi je rekao da će klub pokušati pronaći pravog menadžera za klub u mjesecima koji dolaze i da se ništa neće znati do kraja sezone. Također, potvrdio mi je da su za posao aplicirala velika trenerska imena. Ponavljam, do kraja sezone se neće znati tko će voditi klub od sljedeće”, rekao je White.

Iako imena nisu objavljena spekulacije o novom menadžeru Uniteda su svakodnevne. Najviše šanse za preuzimanje momčadi daje se menadžeru Tottenhama Mauriciju Pochettinu, a tu su još Zinedine Zidane i Max Allegri.

United je nakon 20 kola ove sezone ponovno u igri i za četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Istina za Chelseajem zaostaju osam bodova, ali to je razlika koja se s odličnim nastupima u drugom dijelu sezone itekako može dostići.