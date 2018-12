Krasan pogodak 21-godišnjeg Francuza

Svoj drugi pogodak u ovosezonskoj Ligi prvaka postigao je Barcelonin 21-godišnji nogometaš Ousmane Dembele, no na kakav je to samo način napravio. Pretrčao je francuski reprezentativac gotovo cijeli teren u solo-akciji koju će okruniti pogotkom, no ne prije no što još varkom slomi suparnika i poentira lijevom nogom.

Ovako: